Реклама

    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, с-з

    758мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    Автобус упал в Мойку

    Появился список погибших и пострадавших при падении автобуса в Мойку

    70213
    31 комментарий

    Предварительно, в результате смертельного ДТП на Поцелуевом мосту, где лазурный автобус упал в реку Мойку, погибли как минимум четыре человека, еще шестеро пострадали. Об этом 10 мая стало известно «Фонтанке».

    Погибшие:

    1. Марина Ю., 28 лет.
    2. Елена Ш., 41 год.
    3. Андрей Р., 55 лет.
    4. Мужчина 30–40 лет, личность которого не установлена.
    Пострадавшие:
    1. Алексей Х., 65 лет.
    2. Тамара Г., 71 год.
    3. Дмитрий Л., 36 лет.
    4. Александр Т., 56 лет.
    5. Женщина шестидесяти лет, личность не установлена.
    6. Женщина шестидесяти лет, личность не установлена.

    По официальной информации Следственного комитета, в результате аварии погибли семь человек. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

    Пассажирский автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста 10 мая около часу дня. За рулем автобуса находился 44-летний водитель Рахматшох Курбонов, маршрут обслуживает ООО «Такси». Перевозчик рассказал, что авария произошла на пятом часу работы, накануне водитель отработал 12-часовую смену, из которой 8 часов были линейные, режим труда и отдыха соблюдался.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АвтобусМойка
    ЛАЙК3
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ52
    ПЕЧАЛЬ105

    Комментарии 31

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close