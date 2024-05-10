Появился список погибших и пострадавших при падении автобуса в Мойку

Предварительно, в результате смертельного ДТП на Поцелуевом мосту, где лазурный автобус упал в реку Мойку, погибли как минимум четыре человека, еще шестеро пострадали. Об этом 10 мая стало известно «Фонтанке».
Погибшие:
- Марина Ю.,
28 лет.
- Елена Ш.,
41 год.
- Андрей Р.,
55 лет.
- Мужчина
30–40 лет, личность которого не установлена.
- Алексей Х.,
65 лет.
- Тамара Г.,
71 год.
- Дмитрий Л.,
36 лет.
- Александр Т.,
56 лет.
- Женщина шестидесяти лет, личность не установлена.
- Женщина шестидесяти лет, личность не установлена.
По официальной информации Следственного комитета, в результате аварии погибли семь человек. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Пассажирский автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста 10 мая около часу дня. За рулем автобуса находился