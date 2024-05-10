Появился список погибших и пострадавших при падении автобуса в Мойку

Предварительно, в результате смертельного ДТП на Поцелуевом мосту, где лазурный автобус упал в реку Мойку, погибли как минимум четыре человека, еще шестеро пострадали. Об этом 10 мая стало известно «Фонтанке».

Погибшие:

Марина Ю., 28 лет.

Елена Ш., 41 год . Андрей Р., 55 лет . Мужчина 30–40 лет , личность которого не установлена.

Алексей Х., 65 лет . Тамара Г., 71 год .

Дмитрий Л., 36 лет .

Александр Т., 56 лет . Женщина шестидесяти лет, личность не установлена. Женщина шестидесяти лет, личность не установлена.