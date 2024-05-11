Появилась запись с камер из салона упавшего в Мойку автобуса. Водитель не спал

«Фонтанка.ру»
В распоряжении «Фонтанки» оказались кадры из салона автобуса, который упал в реку Мойку 10 мая. На записи можно увидеть, как транспорт ведет в сторону. Водитель пытается вырулить, но в итоге не справляется с управлением. Запись обрывается на моменте падения автобуса в воду.
На втором видео при повороте с Крюкова канала автобус врезается в поребрик Большой Морской, его отбрасывает к якорям Военно-морского музея, а уже оттуда через встречную он пробивает ограждение Поцелуева моста и падает в реку Мойку.
«Фонтанка.ру»
Ранее стало известно, что в салоне автобуса находились восемь пассажиров, семь из них погибли. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Пассажирский автобус упал в Мойку 10 мая около 13:00. За рулем автобуса находился 44-летний водитель Рахматшох Курбонов, перевозчиком выступает ООО «Такси». В компании рассказали, что авария произошла на пятом часу работы водителя, накануне мужчина отработал 12-часовую смену, из которой 8 часов были линейные, режим труда и отдыха соблюдался.