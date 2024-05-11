Реклама

    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, сев

    762мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    Автобус упал в Мойку

    Появилась запись с камер из салона упавшего в Мойку автобуса. Водитель не спал

    56967
    137 комментариев

    «Фонтанка.ру»

    В распоряжении «Фонтанки» оказались кадры из салона автобуса, который упал в реку Мойку 10 мая. На записи можно увидеть, как транспорт ведет в сторону. Водитель пытается вырулить, но в итоге не справляется с управлением. Запись обрывается на моменте падения автобуса в воду.

    На втором видео при повороте с Крюкова канала автобус врезается в поребрик Большой Морской, его отбрасывает к якорям Военно-морского музея, а уже оттуда через встречную он пробивает ограждение Поцелуева моста и падает в реку Мойку.

    «Фонтанка.ру»

    Ранее стало известно, что в салоне автобуса находились восемь пассажиров, семь из них погибли. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

    Пассажирский автобус упал в Мойку 10 мая около 13:00. За рулем автобуса находился 44-летний водитель Рахматшох Курбонов, перевозчиком выступает ООО «Такси». В компании рассказали, что авария произошла на пятом часу работы водителя, накануне мужчина отработал 12-часовую смену, из которой 8 часов были линейные, режим труда и отдыха соблюдался.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АвтобусМойка
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ76
    ПЕЧАЛЬ37

    Комментарии 137

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    137
    close