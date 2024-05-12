Был расстроен, что вызывают на работу, не дав отдохнуть. Что рассказала жена водителя автобуса, упавшего в Мойку

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Октябрьском районном суде 12 мая судья зачитала протоколы допросов Рахматшоха Курбонова, который был за рулём упавшего в Мойку автобуса, и его супруги как свидетеля.

Жена Курбонова работает помощником воспитателя в детском саду. В 2019 году муж перевез ее и детей из Таджикистана. Паспорт РФ у нее недавно. По ее словам, муж устроился водителем автобуса еще в 2017 году. Алкоголь и наркотики не употребляет. 9 мая он приехал на работу ранним утром, а вернулся домой в два часа ночи. Около семи утра следующего дня ему позвонил диспетчер и попросил выйти на работу, Курбонов сказал, что мало спал, но ему ответили что таково «указание начальства». Муж никогда не жаловался на работу, но был расстроен утром 10 мая, что его снова вызывают на работу, не дав отдохнуть. Около 10 часов домашние с ним созванивались, он чувствовал себя хорошо, был бодр. Около 16 часов полицейский сообщил женщине, что её муж попал в ДТП.



В протоколе допроса самого обвиняемого говорится: «Я раскаиваюсь в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при наличии неисправной тормозной системы. Приношу свои соболезнования, понимаю, что это огромное горе. Вину признаю полностью».

Адвокаты просили не отправлять Курбонова в СИЗО. Он полностью социализирован, скрываться смысла ему нет, потому что в Петербурге вся его семья. Угрожать потерпевшим он не намерен.



«Известно, что имеется и второе дело об оказании небезопасных услуг. Согласно информации на сегодняшнее утро, ряд сотрудников задержаны, и установлен факт, что есть состав преступления, связанный с тем, что транспортное средство, скорее всего, было неисправно, а также не соблюдались трудовые права Курбонова, что в совокупности и привело к трагедии. Вина, если и будет доказана, минимальна по сравнению с виной тех, кто выпустил на линию автобус и обязал его выйти на работу. Мы видели видео, там явно что-то не так с технической частью. Обвинение Курбонова может вообще оказаться поспешным», — сказал защитник Алексей Прокофьев. Он попросил у суда домашний арест для Курбонова или запрет определенных действий, а именно управления общественным транспортом.



Напомним, днём 10 мая в Петербурге пассажирский автобус № 262 упал в реку Мойку. По данным СК, скончались семь человек. Возбуждено два уголовных дела. За рулем находился 44-летний водитель Рахматшох Курбонов, он задержан в статусе подозреваемого. Перевозчиком выступает ООО «Такси». В компании рассказали, что авария произошла на пятом часу работы водителя, накануне мужчина отработал 12-часовую смену, из которой 8 часов были линейные, режим труда и отдыха соблюдался. Как видно на записи из салона, водитель в момент ДТП не спал. Автобус повело в сторону, водитель пытался вырулить, но не смог. Запись обрывается на моменте падения в воду.