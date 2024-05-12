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    После отравления ветеранов на 9 мая в пансионате «Заря» Роспотребнадзор начал проверку

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    Роспотребнадзор Петербурга проводит санитарно-эпидемиологическое расследование после публикации «Фонтанки» об отравлении в пансионате «Заря», где отдыхают ветераны и инвалиды по социальным путевкам.

    По данным ведомства, проживающие обращались за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции 9 и 10 мая. Количество заболевших не уточняется.

    «Управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий: дезинфекционные мероприятия, отбор проб продовольственного сырья, пищевой и готовой продукции, смывы с объектов внешней среды, воды, обследование сотрудников пансионата и заболевших лиц», — говорится в сообщении ведомства 12 мая.

    О массовом отравлении в пансионате «Заря» «Фонтанке» рассказала петербурженка Евгения, чья мама — житель блокадного Ленинграда — находится в учреждении. Пенсионерку мучили высокая температура и рвота. В районной администрации петербурженке сообщили, что за помощью обратились 20 жителей пансионата.

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