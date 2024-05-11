В Репино ветераны, отдыхающие на 9 Мая в пансионате «Заря», слегли с отравлением

В День Победы в пансионате «Заря» в Репино, где отдыхают ветераны и инвалиды по социальным путевкам, произошло отравление. Об этом 11 мая рассказала «Фонтанке» Евгения Журавлева , чья мама — житель блокадного Ленинграда — до сих пор не может встать с постели. По словам женщины, после ужина 9 мая многим людям стало плохо: у них наблюдались острые симптомы отравления, такие как рвота, диарея и высокая температура. Женщина подозревает, что виной тому могли стать ленивые голубцы, которые подавали тем, кто приехал по социальной путевке. При этом меню для тех, кто поехал платно, отличается, поэтому супруг пострадавшей блокадницы избежал отравления.

«Моя 83-летняя мама, блокадница и инвалид, отравилась очень сильно, — рассказывает женщина. — У нее была температура до 38,5 градусов, всю ночь ее рвало. Скорую не вызвали, потому что там живут очень старые, в основном одинокие люди, которые очень боятся, что после того, как они начнут жаловаться, они не смогут опять туда приехать», — рассказала Евгения Журавлева.

Она отметила, что накануне посетителей пансионата осмотрела медсестра, а сегодня, 11 мая, после жалобы в районную администрацию, к отравившимся пенсионерам пришел доктор. «Мне в администрации сказали, что минимум 20 человек обратились за [медицинской помощью] вот c такими симптомами. Сегодня пришел врач, но никаких анализов не взял, лишь дал активированный уголь и но-шпу», — возмутилась собеседница издания.

Кроме того, сегодня ветеранам и другим пожилым людям подали чай и сухарики, что, в принципе, правильно, утверждает Евгения, но кроме этого женщина хотела бы, чтобы перед людьми извинились. Администратор и медперсонал не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, руководства пансионата, по словам представителя «Зари», нет на месте. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу Роспотребнадзора.