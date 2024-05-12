Косатки Черчилля: бесстрашные отморозки выручают Британию в «Министерстве неджентльменских дел»

Фото: предоставлено «Кинопоиском» Поделиться Поделиться





Новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» опирается на документальную книгу военкора Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Она вышла в 2014-м и рассказывает о засекреченной деятельности созданного Черчиллем в 1942-м Управления специальных операций (УСО). Однако снять серьезную историческую драму режиссер стремился меньше всего.



По сути своей «МНД» — оммаж антифашистским авантюрным комедиям, которые в изобилии снимались в Голливуде в 40–50-е годы. В этих фильмах под девизом «Покажем немцам клоунаду и сами позабавимся» герой легко мог уложить 25 фрицев, ни разу не перезарядив револьвер, и у Гая Ричи степень правдоподобия батальных сцен примерно такая же, хотя для развлекательного киноаттракциона это не беда, скорее, даже наоборот. Синефилам со стажем «МНД» может напомнить такие старинные образчики жанра, как шпионская романтическая комедия «Ночной поезд в Мюнхен» (1940), боевик про разношерстную команду бравых летчиков «Отчаянное путешествие» (1942) или милейший агитпроп про подводников «Срочное погружение» (1943). Не обошлось и без цитат из культовой «Касабланки», в частности, знаменитой финальной фразы про «начало прекрасной дружбы».



Трогательная и искренняя любовь к старинным фильмам, которые ты в детстве смотрел по телевизору, роднит автора «МНД» с Квентином Тарантино, с которым Гая Ричи сравнивали еще с его дебюта «Карты, деньги, два ствола». Но теперь, четверть века спустя, Ричи — вроде бы взрослый, состоявшийся режиссер с собственным почерком, а давно уже не маленький «тарантиноид». Тем не менее «МНД» во многом выглядят как ответ тарантиновского эпигона «Бесславным ублюдкам». Увы, ответ этот получился не настолько убийственным, чтобы Тарантино послал Ричи свою фотокарточку с подписью «Победителю ученику от побежденного учителя».



Вслед за Тарантино, использующим исторические факты как трамплин для своей безудержной фантазии, Ричи базируется на документальном материале, но максимально приближает его к комиксу про фантастических супергероев. Из книги Льюиса он выбрал одну операцию под названием «Почтмейстер», которая имела своей конечной целью нейтрализовать немецкие подлодки в Атлантике, а потом добавил эффектных кинематографических приемчиков, авантюрных сюжетных поворотов, а также жирных комических красок, явно не беспокоясь о реализме и исторической достоверности.



Шаржированию подвергся и облик центрального персонажа — руководителя операции «Почтмейстер», ветерана Дюнкерка, майора Гаса Марч-Филипса, который считается прототипом Джеймса Бонда и которого играет Генри Кэвилл (один из кандидатов на роль следующего Бонда). В книге Льюиса упоминаются усы Марча, которые не могут скрыть шрам от лошадиного укуса, но в фильме почти всё его лицо покрыто растительностью: на лбу колосится кудрявый чуб, усы напоминают Эркюля Пуаро и лихо закручиваются над шкиперской бородкой. Когда Марч надевает свитер крупной вязки, он становится окончательно похож на шведского рыбака, за которого он себя выдает при встрече с немцами и британским эсминцем (участники операции не могут попадаться ни чужим, ни своим, потому что их неджентльменские методы могут шокировать истеблишмент и бросить тень на Черчилля).

Фото: предоставлено «Кинопоиском» Фото: предоставлено «Кинопоиском» Фото: предоставлено «Кинопоиском» Фото: предоставлено «Кинопоиском» Поделиться Поделиться





Бородатого майора то и дело задвигает на второй план более колоритная фигура датского богатыря Андерса Лассена (Алан Ричсон), которому Ричи в качестве оружия добавил немыслимые, но запоминающиеся своей дикостью лук и стрелы. Кроме того, чтобы не отстать от Тарантино, чьи персонажи снимали с фашистов скальпы, английский режиссер придумал Лассену кровавое хобби — вырезать из свежих немецких трупов сердца с прибаутками: «Просто хотел проверить, есть ли у него вообще сердце».



Хотя «МНД» и комедия, но прежде всего — патриотическая. Ее героев по аналогии со «сталинскими соколами» можно назвать «косатками Черчилля», если поискать в животном мире обладателя таких же бойцовских качеств, которые требовались для службы в УСО. Неспроста эпиграфом к книге Льюиса служит фраза Черчилля: «Время от времени из моря появляется стальная рука, которая всё более эффективно снимает немецких часовых с их постов».

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Однако знаменитое образное мышление и афористичное остроумие легендарного премьер-министра почти никак не задействованы в фильме, где Черчилль (Рори Киннер) больше шпарит казенными фразами, как по методичке. После очередного фашистского налета, когда стакан с виски испуганно трясется на столе в кабинете на Даунинг-стрит, Черчилль садится у микрофона и записывает воодушевляющее обращение к бойцам УСО: «Вас выбрали не за высокие идеалы и моральные принципы. Вас выбрали потому, что вы — наша последняя надежда. Вы — люди, которые могут наплевать на все правила ведения войны, которые могут находить в хаосе свою гармонию, которые знают, что могут не вернуться, но это их не волнует». Если говорить о классе режиссуры, который определяется умением достигать максимального эффекта минимальными средствами, то опять же сравнение с Тарантино тут не в пользу Ричи: в «Бесславных ублюдках» очень эпизодический Черчилль (Род Тейлор) с тремя короткими репликами получился гораздо более выразительным, чем гай-ричиевский профессиональный демагог.



В финале авторы сценария (за долгие и тернистые годы производства «МНД» их накопилось трое, кроме самого Гая Ричи) попытались соорудить жалкое подобие неожиданного твиста: команду Марча самым угрожающим образом собираются засадить за решетку (поверить в такой печальный поворот событий мог бы совсем юный и неопытный зритель, которого к тому же забанили в «Википедии», но у полного крови и насилия «МНД» — суровый прокатный рейтинг 18+ ). Тут на сцену снова выходит Черчилль в своей бабочке в горошек, тщетно стараясь быть непредсказуемым. «Что же нам делать с этими негодяями, которые не подчиняются приказам и как будто учредили свое собственное "Министерство неджентльменских дел"? Отныне они работают на меня», — торжественно объявляет премьер-министр, изображая из себя королеву Елизавету I , которая в свое время ловко ухитрилась поставить пиратов-беспредельщиков на секретную службу Ее Величества. Одна неувязочка портит финальное выступление Черчилля: он как бы невзначай забывает известный зрителю с самого начала факт — УСО было основано не по инициативе каких-то отморозков снизу, а по прямому указанию кабинета министров.



Лидия Маслова, специально для «Фонтанки.ру»