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    За день под Петербургом спасли сразу трёх ладожских нерпят

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    В Центре изучения и сохранения морских млекопитающих — новые пациенты. За минувшие сутки специалистам Фонда друзей балтийской нерпы привезли ещё трёх ладожских нерпят, сообщили в соцсетях фонда 12 мая.

    Подробнее о малышах обещают рассказать позднее.

    В первые майские праздники был поставлен рекорд по количеству одновременно прибывших пациентов. На лечение поступили сразу пятеро малышей, и все — в тяжелом состоянии.

    Водоканал Петербурга напоминает: если вы увидели на берегу тюленя или нерпу, нуждающихся в помощи, не выдавайте своего присутствия и не пугайте их, а обратитесь за помощью к специалистам Фонда друзей балтийской нерпы по телефону (812) 699–23–99.

    Фото:
    спасение тюленей (812) 699–23–99

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