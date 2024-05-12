За день под Петербургом спасли сразу трёх ладожских нерпят

В Центре изучения и сохранения морских млекопитающих — новые пациенты. За минувшие сутки специалистам Фонда друзей балтийской нерпы привезли ещё трёх ладожских нерпят, сообщили в соцсетях фонда 12 мая.
Подробнее о малышах обещают рассказать позднее.
В первые майские праздники был поставлен рекорд по количеству одновременно прибывших пациентов. На лечение поступили сразу пятеро малышей, и все — в тяжелом состоянии.
Водоканал Петербурга напоминает: если вы увидели на берегу тюленя или нерпу, нуждающихся в помощи, не выдавайте своего присутствия и не пугайте их, а обратитесь за помощью к специалистам Фонда друзей балтийской нерпы по телефону