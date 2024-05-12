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    Автобус упал в Мойку

    Что известно о ДТП с автобусом на Мойке. Главное по итогам трех дней

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    Фото: Игнат Черняев / «Фонтанка.ру»
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    С момента трагедии на Поцелуевом мосту прошло три дня. За это время установлены имена шести из семи погибших, возбуждены уголовные дела и стали известны подробности рейса. С нем было не всё в порядке с самого начала.

    Автобус № 262 10 мая упал в реку Мойку, протаранив ограждение Поцелуева моста. В этот момент в нем находились девять человек — восемь пассажиров и водитель. Погибли семеро, выжили двое — водитель и один пассажир.

    В неофициальном списке пострадавших оказались данные человека, которого на самом деле не было на месте аварии. Его документы были найдены в затонувшем автобусе. Кошелек с документами мужчина потерял больше года назад в автобусе этого же перевозчика.

    читатель «Фонтанки»

    Погибшим, чьи данные ранее не были известны, — был 26-летний молодой спортсмен, гражданин Таджикистана. Его тело опознали близкие.

    Оказавшиеся рядом в момент аварии люди кинулись спасать людей из упавшего автобуса.

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    Было возбуждено два уголовных дела: по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), и по 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

    Водитель автобуса Рахматшох Курбонов и начальник автоколонны компании-владельца автобуса, ООО «Такси», были задержаны. 12 мая суд арестовал водителя на два месяца.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Водитель в суде рассказал, что накануне 9 мая работал до полуночи и лег спать только в 2 часа ночи. Несмотря на это, ему пришло сообщение, что 10 мая в 05:30 он снова должен выйти на работу. Он вышел на смену. Ему сразу после выхода на линию заменили автобус из-за неисправности поворотника, однако у второго автобуса были неполадки с тормозами, он проезжал несколько лишних метров. По словам водителя, пассажиры ему об этом сообщали.

    Супруга водителя дала показания, что муж утром 10 мая в ответ на сообщение руководства о необходимости снова выйти на работу сказал, что мало спал, но ему ответили что таково «указание начальства».

    На Поцелуевом мосту появился стихийный мемориал, люди несут туда цветы.

    Фото: Игнат Черняев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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