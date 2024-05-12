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    Автобус упал в Мойку

    Четверых пассажиров автобуса достали из Мойки в состоянии клинической смерти. У них не было шансов выжить

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    Из семи погибших пассажиров автобуса, который рухнул в реку Мойку, на месте трагедии скончались трое. За жизнь еще четверых врачи сражались в больницах.

    По информации «Фонтанки», по состоянию на 12 мая правоохранительным органам Петербурга известны имена всех погибших в аварии на Поцелуевом мосту. Три человека — молодой мужчина 26 лет и две женщины в возрасте 28 лет и 41 год — скончались на месте.

    Еще четверо, в том числе преподаватель СПбГУ Тамара Горчакова, были доставлены в Мариинскую и Покровскую больницы, а также НИИ скорой помощи. Все пострадавшие находились в состоянии клинической смерти. Первым скончался 72-летний профессор ВОЕНМЕХа, доктор медицинских наук Алексей Храмов.

    «Около полувека он с честью отдавал долг развитию отечественной науки», — говорится в некрологе вуза.

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    С разницей в три часа ушли из жизни 55-летний житель Петергофа и 46-летняя Евгения. По предварительным данным, она мать 28-летней Марины, которая скончалась на месте происшествия. К вечеру 10 мая не стало 71-летней Тамары Александровны.

    Полный список погибших в автобусе, который упал с Поцелуева моста:

    • Марина Ю., 28 лет;
    • Елена Ш., 41 год;
    • Абдулмуталиб В., 26 лет;
    • Алексей Храмов, 72 года;
    • Андрей Р., 55 лет;
    • Евгения К., 46 лет;
    • Тамара Горчакова, 71 год.

    Как стало известно «Фонтанке», по имеющимся у следствия данным, несмотря на установленные на Большой Морской улице знаки «Опасный поворот» и «Ограничение максимальной скорости» (до 20 км/ч) водитель автобуса № 262 ехал со скоростью 35 километров в час. Он налетел на бордюр, после чего врезался в якоря у Военно-морского музея, снес ограждение, выехал на встречную полосу, столкнулся с кроссовером Chery Tiggo. А затем упал в реку.

    Всего в автобусе ехали восемь пассажиров, выжил только один. Водителю, он был девятым, также удалось спастись. В первые же минуты на помощь пассажирам автобуса бросились люди из проезжавших мимо автомобилей. Помочь пытались и экипажи проходивших мимо катеров. Но вода практически мгновенно заполнила салон автобуса, не оставив людям шанса на спасение.

    По факту ДТП возбуждено два уголовных дела. Третье дело касается фиктивной постановки на учет иностранных граждан и возбуждено в отношении водителя Рахматшоха Курбонова. Суд арестовал водителя на два месяца. На суде были зачитаны его развернутые показания. Он винит в произошедшем неисправную тормозную систему. Также задержан начальник автоколонны компании-перевозчика.

    Фото: БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова

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