Четверых пассажиров автобуса достали из Мойки в состоянии клинической смерти. У них не было шансов выжить

Из семи погибших пассажиров автобуса, который рухнул в реку Мойку, на месте трагедии скончались трое. За жизнь еще четверых врачи сражались в больницах.

По информации «Фонтанки», по состоянию на 12 мая правоохранительным органам Петербурга известны имена всех погибших в аварии на Поцелуевом мосту. Три человека — молодой мужчина 26 лет и две женщины в возрасте 28 лет и 41 год — скончались на месте.

