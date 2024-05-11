В рухнувшем в Мойку автобусе погибла преподаватель СПбГУ Тамара Горчакова

Одной из погибших в упавшем в реку Мойку с Поцелуева моста автобусе 10 мая оказалась преподаватель СПбГУ Тамара Александровна Горчакова. Об этом в субботу, 11 мая, сообщили на сайте университета.



Тамара Горчакова была филологом-русистом. Она окончила ЛГУ им. А.А. Жданова, уже на пенсии преподавательница занималась подготовкой иностранных абитуриентов в российские вузы в рамках дополнительной образовательной программы СПбГУ «Русский язык как иностранный».

«Коллеги запомнили ее как опытного специалиста, прекрасного товарища, который всегда готов поддержать и поделиться своим опытом с молодыми преподавателями, и обаятельную женщину», — сообщают в пресс-службе вуза.