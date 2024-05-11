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    Автобус упал в Мойку

    В рухнувшем в Мойку автобусе погибла преподаватель СПбГУ Тамара Горчакова

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    17 комментариев

    Одной из погибших в упавшем в реку Мойку с Поцелуева моста автобусе 10 мая оказалась преподаватель СПбГУ Тамара Александровна Горчакова. Об этом в субботу, 11 мая, сообщили на сайте университета.

    Тамара Горчакова была филологом-русистом. Она окончила ЛГУ им. А.А. Жданова, уже на пенсии преподавательница занималась подготовкой иностранных абитуриентов в российские вузы в рамках дополнительной образовательной программы СПбГУ «Русский язык как иностранный».

    «Коллеги запомнили ее как опытного специалиста, прекрасного товарища, который всегда готов поддержать и поделиться своим опытом с молодыми преподавателями, и обаятельную женщину», — сообщают в пресс-службе вуза.

    Коллектив СПбГУ также выражает соболезнования родным Тамары Александровны.

    Днем 10 мая автобус № 262 упал в реку Мойку. По официальным данным Следственного комитета, скончались семеро. Возбуждено два уголовных дела, водитель задержан в статусе подозреваемого. Накануне на Поцелуевом мосту появился народный мемориал жертвам ДТП.

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