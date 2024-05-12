Суд арестовал водителя автобуса, в котором утонули семь человек

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Решение об аресте Рахматшоха Курбонова принял Октябрьский районный суд Петербурга 12 мая. Его обвиняют в нарушении ПДД, из-за которого пассажирский автобус упал в Мойку. В салоне захлебнулись семь человек.

Информацию из суда передает корреспондент «Фонтанки». В зале присутствовали четверо слушателей из числа родных обвиняемого. Один из них, судя по возрасту, может быть его сыном.

Курбонову 43 года, он родом из Таджикистана, имеет российское гражданство с 2017 года. Женат, воспитывает троих детей. Служил в армии. У него высшее юридическое образование, сообщили суду его адвокаты и передали копию диплома от 2005 года. В 2021 году купил в Петербурге квартиру в ипотеку. В городе также живут его брат и две сестры. Старший брат давно в Москве, он офицер запаса.



Во время аварии Курбонов сломал нос. В суде присутствовал переводчик, но в целом ее услуги практически не понадобились — Курбонов хорошо понимает по-русски, но говорит с ошибками и сильным акцентом.



Следователь, зачитывая ходатайство о заключении Курбонова под стражу, рассказывала о высокой общественной опасности совершенного им деяния. Обвиняемый, по ее словам, цинично пренебрегал правилами. С мая 2023 года он 13 раз привлекался за нарушения ПДД, в том числе превышение скорости. Следователь считает, что он может скрыться, если не окажется за решеткой — под страхом наказания и из-за того, что в российском гражданстве он меньше десяти лет.

Жена Курбонова работает помощником воспитателя в детском саду. Судья зачитала протокол ее допроса как свидетеля. В 2019 году муж перевез ее и детей из Таджикистана. Паспорт РФ у нее недавно. По ее словам, муж устроился водителем автобуса еще в 2017 году. 9 мая он приехал на работу ранним утром, а вернулся домой в два часа ночи. Около семи утра следующего дня ему позвонил диспетчер и попросил выйти на работу, Курбонов сказал, что мало спал, но ему ответили что таково «указание начальства». Около 10 часов жена с ним созвонилась, по ее словам, он чувствовал себя хорошо и был бодр. Супруга утверждает, что ее муж никогда не жаловался на работу, но был расстроен утром 10 мая что его снова вызывают, не дав отдохнуть. Женщина ждала решения суда в коридоре, вся в слезах. Как рассказала в перерыве переводчик, которая вместе с адвокатом навещала Курбонова в ИВС, сперва он выехал из парка на другом автобусе, но у него не работал поворотник.



Судья также зачитала протокол допроса обвиняемого: «Я раскаиваюсь в содеянном, в том что осуществлял управление автобусом при наличии неисправной тормозной системы. Приношу свои соболезнования, понимаю что это огромное горе. Вину признаю полностью».



Адвокаты просили не отправлять Курбонова в СИЗО. Он полностью социализирован, скрываться смысла ему нет, потому что в Петербурге вся его семья. Угрожать потерпевшим он не намерен. «Известно, что имеется и второе дело об оказании небезопасных услуг. Согласно информации на сегодняшнее утро, ряд сотрудников задержаны и установлен факт, что есть состав преступления, связанный с тем, что транспортное средство скорей всего было неисправно, а также не соблюдались трудовые права Курбонова, что в совокупности и привело к трагедии. Вина, если и будет доказана, минимальна по сравнению с виной тех, кто выпустил на линию автобус и обязал его выйти на работу. Мы видели видео, там явно что-то не так с технической частью. Обвинение Курбонова может вообще оказаться поспешным», — сказал защитник Алексей Прокофьев и попросил у суда домашний арест для Курбонова или запрет определенных действий, а именно управление общественным транспортом.



Курбонов поддержал адвокатов. Еще раз сказал, что раскаивается и соболезнует. В перерыве переводчица поделилась впечатлением, что он очень переживает из-за гибели людей и накануне спрашивал, выжил ли хоть кто-то.

Суд арестовал его до 9 июля.

Адвокат обвиняемого отметил, что по делу об оказании небезопасных услуг Курбонов еще не был допрошен.

Рахматшох Курбонов управлял лазурным Volgabus-4298.G4 днем 10 мая. Автобус при повороте врезался в поребрик, затем его развернуло, он задел автомобили, пробил ограждение и упал в реку Мойку с Поцелуева моста. В салоне было 9 человек, выжил только водитель и один пассажир. На помощь в холодную воду бросились несколько мужчин из Дагестана, которые проезжали мимо.



Кроме нарушения ПДД, которое расследует МВД, дело об оказании небезопасных услуг возбудил Следственный комитет. Накануне по этому делу был задержан начальник автоколонны.

