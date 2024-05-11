Мужчинам, спасавшим людей из упавшего автобуса в Мойку автобуса вручили благодарности. И не только

Идриса Гаджиева, Шахбана Джабраилова и Мухаммада Гасанова наградил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв за смелость и самоотверженность при спасении людей из упавшего в реку Мойку лазурного автобуса. Об этом 11 мая стало известно из видеоролика, размещенного в телеграм-канале Кремлёва.



«Хочу вам руку пожать, сказать спасибо. Не вздрогнули, побежали спасать. Вот такую материальную поддержку», — заявил глава ассоциации и вручил героям пакеты с официальной эмблемой.



«Мы так воспитаны», — отметил Шахбан Джабраилов.

