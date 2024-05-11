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    Автобус упал в Мойку

    Мужчинам, спасавшим людей из упавшего автобуса в Мойку автобуса вручили благодарности. И не только

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    6 комментариев

    Идриса Гаджиева, Шахбана Джабраилова и Мухаммада Гасанова наградил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв за смелость и самоотверженность при спасении людей из упавшего в реку Мойку лазурного автобуса. Об этом 11 мая стало известно из видеоролика, размещенного в телеграм-канале Кремлёва.

    «Хочу вам руку пожать, сказать спасибо. Не вздрогнули, побежали спасать. Вот такую материальную поддержку», — заявил глава ассоциации и вручил героям пакеты с официальной эмблемой.

    «Мы так воспитаны», — отметил Шахбан Джабраилов.

    Кроме того, благодарности Идрису и Шахбану вручил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. «Люди должны знать героев, потому что такие поступки — пример для нашей молодежи!» — отметил политик.

    Ранее Хамзаев обратился в МЧС с ходатайством о награждении людей, проявив мужество, пришли на помощь людям в тонущем автобусе. Поручил наградить смелых граждан и глава СК Александр Бастрыкин.

    О том, как спасали пассажиров автобуса до прибытия медиков, рассказали Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Илхом Эргашев, а также капитаны судов, оказавшихся на месте ЧП.

    Днем 10 мая автобус № 262 упал в реку Мойку. По официальным данным Следственного комитета, скончались семеро. Возбуждено два уголовных дела, водитель задержан в статусе подозреваемого. Накануне на Поцелуевом мосту появился народный мемориал жертвам ДТП.

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    Комментарии 6

    Что не так, Господи?!..)12 Мая 2024 в 00:27
    Странное происходит, хотя.., ведь только вчера говорил об этом но, вроде, стёрли.. - А, что там было? - Про то, как Поражение выдать за Победу. - На примере "Крокуса"? - Да. - Погоди, ты ведь не знаешь, что реально в "Крокусе" было! Может, это, реально, Победа для кого-то? - Ну да, наверное, давай посмотрим кто награждён после этого и, которых там не было в нужный момент? - Да уж!.. - Сейчас другому я уже поражаюсь.. - Чему же? - Допустим, бросились спасать, ни одного не спасли, в автобус не ныряли, понятно, холодно, спазм может быть, но - как можно принимать при таком раскладе Поздравления и Награды?! Давай "губернатора" ещё наградим, он же - лично(!) контролировал Операцию Спасения! - Нет, только не надо сейчас.. матом! - Не буду.. - Остыл? - Почти. Да, всё, пар я выпустил.. - Вижу, что не полностью! - С этим я уже сам справлюсь, наверное, или, пойду на Зенит выпущу.. - Похоже, и вправду, уже почти спокоен.. - Нет, погоди, ещё вижу где из новостей выпустить! - Давай уже!
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