Мужчинам, спасавшим людей из упавшего автобуса в Мойку автобуса вручили благодарности. И не только

Идриса Гаджиева, Шахбана Джабраилова и Мухаммада Гасанова наградил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв за смелость и самоотверженность при спасении людей из упавшего в реку Мойку лазурного автобуса. Об этом 11 мая стало известно из видеоролика, размещенного в телеграм-канале Кремлёва.
«Хочу вам руку пожать, сказать спасибо. Не вздрогнули, побежали спасать. Вот такую материальную поддержку», — заявил глава ассоциации и вручил героям пакеты с официальной эмблемой.
«Мы так воспитаны», — отметил Шахбан Джабраилов.
Кроме того, благодарности Идрису и Шахбану вручил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. «Люди должны знать героев, потому что такие поступки — пример для нашей молодежи!» — отметил политик.
Ранее Хамзаев обратился в МЧС с ходатайством о награждении людей, проявив мужество, пришли на помощь людям в тонущем автобусе. Поручил наградить смелых граждан и глава СК Александр Бастрыкин.
О том, как спасали пассажиров автобуса до прибытия медиков, рассказали Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Илхом Эргашев, а также капитаны судов, оказавшихся на месте ЧП.
Днем 10 мая автобус № 262 упал в реку Мойку. По официальным данным Следственного комитета, скончались семеро. Возбуждено два уголовных дела, водитель задержан в статусе подозреваемого. Накануне на Поцелуевом мосту появился народный мемориал жертвам ДТП.