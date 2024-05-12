«Мы Мишу знали по спортзалу. Душа коллектива». В трагедии на Поцелуевом мосту погиб атлет из Таджикистана

Среди погибших в результате аварии на Большой Морской родные опознали молодого спортсмена. Он был завсегдатаем спортзала, друзья и знакомые называли его Мишей.



Имя шестого в списке погибших после падения автобуса в Мойку стало известно «Фонтанке» 12 мая. Это 26-летний Абдулмуталиб В. Его смерть редакции подтвердили в близком окружении мужчины.



«Мы Мишу знали по спортзалу. Душа коллектива. Он очень интенсивно качался, и этим, собственно, отличался от зальского "планктона"», — рассказали «Фонтанке» его друзья.

