«Мы Мишу знали по спортзалу. Душа коллектива». В трагедии на Поцелуевом мосту погиб атлет из Таджикистана

Среди погибших в результате аварии на Большой Морской родные опознали молодого спортсмена. Он был завсегдатаем спортзала, друзья и знакомые называли его Мишей.
Имя шестого в списке погибших после падения автобуса в Мойку стало известно «Фонтанке» 12 мая. Это
«Мы Мишу знали по спортзалу. Душа коллектива. Он очень интенсивно качался, и этим, собственно, отличался от зальского "планктона"», — рассказали «Фонтанке» его друзья.
Ранее сообщалось, что петербургского предпринимателя по ошибке «похоронили» вместе с пассажирами упавшего в Мойку автобуса. В салоне нашли его документы, утерянные в прошлом году, однако самого его в том автобусе не было.