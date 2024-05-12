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    Автобус упал в Мойку

    «Мы Мишу знали по спортзалу. Душа коллектива». В трагедии на Поцелуевом мосту погиб атлет из Таджикистана

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    Среди погибших в результате аварии на Большой Морской родные опознали молодого спортсмена. Он был завсегдатаем спортзала, друзья и знакомые называли его Мишей.

    Имя шестого в списке погибших после падения автобуса в Мойку стало известно «Фонтанке» 12 мая. Это 26-летний Абдулмуталиб В. Его смерть редакции подтвердили в близком окружении мужчины.

    «Мы Мишу знали по спортзалу. Душа коллектива. Он очень интенсивно качался, и этим, собственно, отличался от зальского "планктона"», — рассказали «Фонтанке» его друзья.

    Ранее сообщалось, что петербургского предпринимателя по ошибке «похоронили» вместе с пассажирами упавшего в Мойку автобуса. В салоне нашли его документы, утерянные в прошлом году, однако самого его в том автобусе не было.

    Днем 10 мая автобус № 262 упал в реку Мойку. В первые же минуты на помощь пассажирам автобуса бросились люди из проезжавших мимо автомобилей.

    По официальным данным, скончались семеро. Всего в автобусе ехали восемь пассажиров, выжил только один. Водителю также удалось спастись.

    Возбуждено два уголовных дела, водитель Рахматшох Курбонов арестован судом на два месяца. Также задержан начальник автоколонны компании-перевозчика.

    На допросе водитель заявил о неисправности тормозов. А его супруга рассказала, что мужчина отдохнул считаные часы перед выходом на рейс. Перевозчик эту информацию опровергает. Видеорегистратор, направленный на водителя, показал, что за минуты до аварии водитель не спал, от дороги не отвлекался.

    © Фонтанка.Ру
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