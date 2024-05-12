Петербургского предпринимателя по ошибке «похоронили» вместе с пассажирами упавшего в Мойку автобуса. В салоне нашли его документы

Один из списка погибших в результате трагедии на Поцелуевом мосту оказался в нём из-за нелепой случайности — в утонувшем автобусе нашли его документы, которые мужчина потерял в общественном транспорте около полугода назад.



«Фонтанка» приносит свои извинения Дмитрию Л. за ошибочное упоминание его имени в числе погибших. Мы также просим прощения у близких предпринимателя за вызванные у них эмоции.

