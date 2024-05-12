Петербургского предпринимателя по ошибке «похоронили» вместе с пассажирами упавшего в Мойку автобуса. В салоне нашли его документы

Один из списка погибших в результате трагедии на Поцелуевом мосту оказался в нём из-за нелепой случайности — в утонувшем автобусе нашли его документы, которые мужчина потерял в общественном транспорте около полугода назад.
«Фонтанка» приносит свои извинения
О том, что информация о его гибели преждевременна, «Фонтанке» сообщил сам Дмитрий. «В автобусе были выловлены документы, которые были потеряны в октябре 2023 года, я тогда потерял кошелек с карточками на Васильевском острове в
Дмитрий пояснил, что кошелек он мог выронить при выходе из автобуса либо оставил, когда в автобусе перекладывал вещи.
«Я обнаружил пропажу, когда уже доехал до дома. Куда он [кошелек] пошел дальше, непонятно, потому что через два дня после случившегося кто-то пытался этими карточками оплатить проезд. Я успел заблокировать, и мне приходили оповещения об отказах», — рассказал он.
За двое суток информация о «гибели» успела дойти до налоговой службы. Дмитрий пояснил, что его матери позвонили и оставили номер соцзащиты, с которой связывался уже сам мужчина. Ночью домой к петербуржцу приезжала полиция, звонили из дежурной части.
Имя действительно погибшего в автобусе «Фонтанке» известно. Его близкие подтвердили факт гибели.