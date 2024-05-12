Подъезд дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда. Гладков показывает страшное видео

Обрушение дома в Белгороде 12 мая произошло в результате атаки противника. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он выехал на место ЧП.



По его словам, Белгородский район и сам Белгород подверглись «массированному обстрелу со стороны ВСУ».