Подъезд дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда. Гладков показывает страшное видео

Обрушение дома в Белгороде 12 мая произошло в результате атаки противника. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он выехал на место ЧП.
По его словам, Белгородский район и сам Белгород подверглись «массированному обстрелу со стороны ВСУ».
«На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — написал Гладков.
Вчера вечером в Белгороде во время обстрела погибла женщина, ранения получили 28 взрослых и один ребенок. Сегодня в Белгороде пять раз звучала сирена ракетной опасности, последний раз Гладков объявил об этом в 11:19.
Утром атаке беспилотников подвергся город Шебекино. Никто не пострадал. Есть повреждения линий электропередачи, без электроэнергии остаются абоненты Шебекино и нескольких сёл. Есть повреждения на территории двух промышленных предприятий: на одном повреждена кровля производственного помещения, на другом — помещение столовой.