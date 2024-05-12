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    Подъезд дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда. Гладков показывает страшное видео

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    8 комментариев
    Фото: кадр из видео Вячеслава Гладкова
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    Обрушение дома в Белгороде 12 мая произошло в результате атаки противника. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он выехал на место ЧП.

    По его словам, Белгородский район и сам Белгород подверглись «массированному обстрелу со стороны ВСУ».

    телеграм-канал Вячеслава Гладкова

    «На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — написал Гладков.

    Вчера вечером в Белгороде во время обстрела погибла женщина, ранения получили 28 взрослых и один ребенок. Сегодня в Белгороде пять раз звучала сирена ракетной опасности, последний раз Гладков объявил об этом в 11:19.

    Утром атаке беспилотников подвергся город Шебекино. Никто не пострадал. Есть повреждения линий электропередачи, без электроэнергии остаются абоненты Шебекино и нескольких сёл. Есть повреждения на территории двух промышленных предприятий: на одном повреждена кровля производственного помещения, на другом — помещение столовой.

    Фото: кадр из видео Вячеслава Гладкова

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