Белгород снова под обстрелом: 29 пострадавших и одна погибшая. Снаряды попадали в крыши жилых домов

В Белгороде 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения во время обстрела со стороны Украины вечером 11 мая. Одна женщина погибла на месте от полученных ран до приезда скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Различные повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах В результате прямых попаданий пострадали четыре кровли. Осколки также угодили в городскую больницу №2, детскую областную клиническую больницу, центры художественной гимнастики и спортивной акробатики, а также среднюю общеобразовательную школу №41.
От прямого попадания снарядов загорелись 6 легковушек, а различные повреждения получил 21 автомобиль.
Минобороны РФ сообщило, что регион атаковали с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО двенадцать украинских реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью.