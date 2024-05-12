Автомобиль Chevrolet Suburban, ранее принадлежавший замминистру обороны РФ Тимуру Иванову, обвиняемому по делу об особо крупных взятках, был выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей. Об этом 12 мая сообщает РИА Новости.
Машину Иванов переоформил на экс-супругу Светлану. Собственник сменился в феврале 2023 года. Внедорожник попал в серьезное ДТП и был отправлен в сервис, а в апреле текущего года появилось объявление о продаже автомобиля.
Машина в состоянии, требующем ремонта. У внедорожника смяты бампер и левое крыло, повреждено подкапотное пространство, нет решетки радиатора и передних фар. Характер повреждений предполагает, что произошло лобовое столкновение с невысоким предметом.
У автомобиля новый госномер. Старый, уточняет агентство, владелец оставил себе.
Бывшая машина арестованного замглавы Минобороны Иванова выставлена на торги
Автомобиль Chevrolet Suburban, ранее принадлежавший замминистру обороны РФ Тимуру Иванову, обвиняемому по делу об особо крупных взятках, был выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей. Об этом 12 мая сообщает РИА Новости.
Тимура Иванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего в ведомстве военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. По версии СК, чиновник вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд Минобороны. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного