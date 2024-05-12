Реклама

    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, сев

    767мм

    39%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    Бывшая машина арестованного замглавы Минобороны Иванова выставлена на торги

    6523
    10 комментариев

    Автомобиль Chevrolet Suburban, ранее принадлежавший замминистру обороны РФ Тимуру Иванову, обвиняемому по делу об особо крупных взятках, был выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей. Об этом 12 мая сообщает РИА Новости.

    Машину Иванов переоформил на экс-супругу Светлану. Собственник сменился в феврале 2023 года. Внедорожник попал в серьезное ДТП и был отправлен в сервис, а в апреле текущего года появилось объявление о продаже автомобиля.

    Машина в состоянии, требующем ремонта. У внедорожника смяты бампер и левое крыло, повреждено подкапотное пространство, нет решетки радиатора и передних фар. Характер повреждений предполагает, что произошло лобовое столкновение с невысоким предметом.

    У автомобиля новый госномер. Старый, уточняет агентство, владелец оставил себе.

    Тимура Иванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего в ведомстве военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. По версии СК, чиновник вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд Минобороны. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В мае Иванова временно отстранили от должности.

    Тимур ИвановВзяткаКоррупционное дело
    ЛАЙК4
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close