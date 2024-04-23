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    СК: замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки

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    42 комментария

    Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила пресс-служба СК РФ.

    Фото: Министерство обороны РФ
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    Его подозревают в преступлении по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

    «Задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович. Проводятся соответствующие следственные действия», — сказала глава управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко.

    Еще сегодня днем задержанный заместитель главы Минобороны Тимур Иванов присутствовал на заседании коллегии военного ведомства.

    Иванов получил пост заместителя министра обороны России в 2016 году. До этого он с 2013 года возглавлял подведомственный Минобороны «Оборонстрой». Предприятие занимается строительством жилья для военных, социально значимых и стратегических военных объектов.


    Он входил в рейтинг «Богатейшие силовики России — 2019», составленный изданием Forbes. Семейный доход Тимура Иванова оценили в 136,7 миллиона рублей. Издание указывает, что его бывшая жена — известная светская львица и предпринимательница Светлана Захарова.

    Фото: Министерство обороны РФ

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    Комментарии 42

    AndrewBarsik23 Апр 2024 в 23:42
    Уверен, что бессовестные затейники гнусной провокации против боевого генерала понесут суровое наказание за дискредитацию.
    +2−1
    VKuser33323 Апр 2024 в 23:10
    Награда нашла героя.
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