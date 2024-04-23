СК: замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила пресс-служба
Его подозревают в преступлении по
«Задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович. Проводятся соответствующие следственные действия», — сказала глава управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко.
Еще сегодня днем задержанный заместитель главы Минобороны Тимур Иванов присутствовал на заседании коллегии военного ведомства.
Иванов получил пост заместителя министра обороны России в 2016 году. До этого он с 2013 года возглавлял подведомственный Минобороны «Оборонстрой». Предприятие занимается строительством жилья для военных, социально значимых и стратегических военных объектов.
Он входил в рейтинг «Богатейшие силовики России — 2019», составленный изданием Forbes. Семейный доход Тимура Иванова оценили в 136,7 миллиона рублей. Издание указывает, что его бывшая жена — известная светская львица и предпринимательница Светлана Захарова.