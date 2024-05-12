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    Живого человека нашли в Белгороде под завалами

    2009
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    В Белгороде из-под завалов разрушенной многоэтажки достали человека, он жив. Устанавливается местонахождение десяти человек, которые могли находиться в доме в момент обрушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. РИА Новости передаёт, что найдена живая женщина.

    Под обломками, по предварительной информации, находится мальчик с первого этажа. Спасатели бурят дыру из соседнего подъезда, чтобы подобраться к нему, пишет MSK1.

    Фото: Shkulev Media Holding
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    К настоящему моменту все жильцы дома эвакуированы. Спасатели продолжают работу в то время, пока нет ракетной опасности. В 16:03 в Белгороде и Белгородском районе седьмой раз за сегодняшний день запущена сирена ракетной опасности.

    В Белгород выехали бригада медиков федеральных организаций, в состав которой вошли 13 специалистов, а также пять бригад Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф.

    По данным Минобороны, атака на жилые кварталы Белгорода была совершена 12 мая около 11:40. Отражая её, средства ПВО уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». На жилой дом упали фрагменты одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У». По словам губернатора Гладкова, после прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом на Харьковской горе обрушился подъезд целиком, с десятого по первый этаж. В СК сообщили, что есть погибшие. По словам Гладкова, погибшие не найдены, пострадали 19 человек, в том числе двое детей.

    Вечером 11 мая в Белгороде во время обстрела погибла женщина, ранения получили 28 взрослых и один ребенок.

    Фото: Shkulev Media Holding

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