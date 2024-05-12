СК: в результате обрушения подъезда дома в Белгороде есть погибшие

Следственный комитет сообщил, что в результате обрушения подъезда дома в Белгороде 12 мая есть не только пострадавшие, но и погибшие. РБК со ссылкой на МЧС передаёт, что из-под завалов удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка.

В СК подтвердили информацию губернатора Гладкова, что в ходе атаки на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом.

«В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие», — говорится в сообщении.

