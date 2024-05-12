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    СК: в результате обрушения подъезда дома в Белгороде есть погибшие

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    Следственный комитет сообщил, что в результате обрушения подъезда дома в Белгороде 12 мая есть не только пострадавшие, но и погибшие. РБК со ссылкой на МЧС передаёт, что из-под завалов удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка.

    В СК подтвердили информацию губернатора Гладкова, что в ходе атаки на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом.

    «В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие», — говорится в сообщении.

    ГСУ СК возбудило уголовное дело о террористическом акте по статье 205 УК РФ. Для оказания практической помощи в Белгород направлены эксперты и криминалисты центрального аппарата ведомства.

    ЧП случилось на Харьковской горе. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, после прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился подъезд целиком, с десятого по первый этаж.

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