«Погибшие пока не обнаружены!» Гладков рассказывает подробности и публикует видео с места обрушения

Кадр из видео Вячеслава Гладкова Поделиться Поделиться





Информация о погибших в результате обрушения жилого дома в Белгороде 12 мая пока не подтверждается. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Этот дом не единственный, который задело во время обстрела. СК, напомним, сообщал о погибших.

Под завалами есть живые люди, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на спасателей.

Новые подробности рассказал Гладков. Это восьмиподъездный десятиэтажный дом. В подъезде 40 квартир. Во время эвакуации жителей из пострадавших квартир и разбора завалов частично обрушилась кровля. Все 19 пострадавших доставлены в медучреждения. Шесть человек после оказания медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение. Пациентов с тяжелыми травмами, если потребуется, отправят в Москву в федеральные клиники.



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«Погибшие пока не обнаружены!» — подчеркивает губернатор.

Территория оцеплена. Началось проведение экспертизы по техническому состоянию дома на предмет его жизнеспособности. На месте работают бригады МСЧ в полном объеме, а также участники территориальной самообороны, хозяйствующие субъекты, тяжелая техника, экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Проводится поквартирный обход, людей эвакуируют в пункты временного размещения. В готовность приведены дополнительные силы, которые готовы приехать в Белгород по необходимости.

Кадр из видео Вячеслава Гладкова Поделиться Поделиться





«В связи с опасностью проведения работ и достаточностью сил и средств МЧС, полиции, самообороны — дополнительная помощь не требуется. Наоборот, излишнее количество людей на объекте может привести к повреждениям как в рамках частичного разрушения, так в случае повторного обстрела», — отмечает Гладков.



В целом в Белгороде сегодня повреждены 11 автомобилей и 62 квартиры в трех многоквартирных домах. Частные и многоквартирные дома, машины, ЛЭП и коммерческие объекты повреждены и в Белгородском районе.



UPD: В 14:25 губернатор Гладков снова сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Уже второй раз с момента обрушения спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отходить в убежище по сигналу «ракетная опасность», передаёт МЧС.