ТАСС: в Белгороде обрушилась крыша многоэтажки, под завал попали спасатели. Момент на видео

Число пострадавших выросло до 13 человек, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на оперативные службы. Ранее сообщалось, что среди спасённых двое детей.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, никто из сотрудников МЧС не погиб, передаёт MSK1.RU .

Крыша повреждённой многоэтажки в Белгороде обрушилась, под завал попали несколько спасателей, сообщает ТАСС . По данным РИА Новости , обрушились чердачный этаж с крышей.

По данным Минобороны , атака на жилые кварталы Белгорода была совершена 12 мая около 11:40. Средства ПВО, отражая её, уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». На жилой дом упали фрагменты одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У».

Напомним, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, после прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом на Харьковской горе обрушился подъезд целиком, с десятого по первый этаж. В СК подтвердили, что есть погибшие.

Вечером 11 мая в Белгороде во время обстрела погибла женщина, ранения получили 28 взрослых и один ребенок.

