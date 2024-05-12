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    Смертельное ДТП в Ленобласти: грузовик на боку, «Шевроле» разорвало на куски

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    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Смертельное ДТП с грузовиком произошло минувшей ночью в Ленинградской области на автодороге Форт «Красная горка» — Коваши — Сосновый Бор. Официальную информацию и фотографии публикует ГУ МВД по Петербургу и области.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Легковой и грузовой автомобили столкнулись 12 мая около 03:40 на 65-м километре дороги. По предварительным данным, «Шевроле Лачетти» выехал на встречную полосу и врезался в грузовой «Шакман», за рулём которого был 42-летний мужчина. Обе машины вылетели в кювет и опрокинулись. О силе удара можно судить по повреждениям легковушки: её обломки раскидало по дороге.

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    Водитель «Шевроле» погиб на месте, его личность устанавливается. Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован, медики оценили его состояние как состояние средней степени тяжести.

    Ещё одно смертельное ДТП произошло ночью в Ленобласти в Рощино. Там, напомним, в реку съехала «Шкода» с подростками. Трое школьников погибли, двое выжили. «Фонтанка» поговорила с мамой одного из них.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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