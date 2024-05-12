Смертельное ДТП в Ленобласти: грузовик на боку, «Шевроле» разорвало на куски

Смертельное ДТП с грузовиком произошло минувшей ночью в Ленинградской области на автодороге Форт «Красная горка» — Коваши — Сосновый Бор. Официальную информацию и фотографии публикует
Легковой и грузовой автомобили столкнулись 12 мая около 03:40 на
Водитель «Шевроле» погиб на месте, его личность устанавливается. Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован, медики оценили его состояние как состояние средней степени тяжести.
Ещё одно смертельное ДТП произошло ночью в Ленобласти в Рощино. Там, напомним, в реку съехала «Шкода» с подростками. Трое школьников погибли, двое выжили. «Фонтанка» поговорила с мамой одного из них.