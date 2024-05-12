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    Что с выжившими в реке подростками: им 14 и 16 лет, у них много травм

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    Двое выживших в Рощинке подростков, по предварительным данным «Фонтанки», находятся в Рощинской районной больнице в поселке Первомайское (Выборгский район Ленинградской области). Медики оценили состояние обоих как удовлетворительное.

    Оба пациента, как стало известно «Фонтанке», жители Рощино. Одному парню 14 лет, другому 16 лет. У младшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый осколочный перелом бедра, множественные ссадины и переохлаждение. Он помещен в отделение терапии. У старшего — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, повреждения плечевого сустава, множественные ссадины и переохлаждение. Он в отделении травматологии.

    Белая «Шкода Октавия» съехала в реку Рощинка в поселке Рощино 12 мая около 00:12. По данным спасателей и полиции, двое подростков сами выплыли на берег, двоих нашли погибшими в машине на дне реки. Ещё одного ищут.

    Предположительно, парни были пьяными: закупились в магазине спиртным, отправились кататься, попались на глаза сотрудникам ДПС и уехали. Полицейские отправились их искать и нашли уже только двух выплывших парней в месте падения машины в реку.

    Это второй такой случай за два дня. 10 мая пассажирский автобус упал в реку Мойку в центре Петербурга. По данным СК, погибли семь человек. Возбуждено два уголовных дела, водитель задержан. На Поцелуевом мосту появился народный мемориал жертвам ДТП.

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