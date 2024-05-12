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    Подробности падения «Шкоды» с подростками в реку: они закупились спиртным и убегали от погони ГИБДД

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    В машине, затонувшей в реке Рощинка, действительно находились школьники. Они, по предварительным данным, были нетрезвые. Подробности трагедии в Рощино (Выборгский район Ленинградской области) рассказывает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    Ночью 12 мая, около 20 минут первого, на Лесной улице, 24а наряд ДПС обратил внимание на «Шкоду Октавию»: водитель грубо нарушал ПДД, создавал угрозу для окружающих. Полицейские дали ему сигнал остановиться, но он только нажал на газ и уехал. Полицейские на служебной «Ладе» бросились в погоню. «Шкода» скрылась из вида, но маршрут был понятен. Примерно через километр полицейские остановились у моста через Рощинку и, осмотревшись, обнаружили подростков 14 и 16 лет, которые выбрались из реки на берег. Они, как выяснилось, были пассажирами «Шкоды». А машина уже утонула: водитель не справился с управлением.

    Подростки рассказали, что с ними были ещё трое школьников, 14–16 лет. Водителю было 15 лет. Перед поездкой, как установили полицейские, подростки закупились алкоголем в местном магазине и катались уже пьяными. На место вызвали спасателей. Они к утру нашли на дне реки «Шкоду» и в ней два тела. Машину и погибших вытащили на берег («Фонтанка» показывала кадры с места работы спасателей). Поиски третьего продолжаются.

    «Сотрудники полиции проводят проверку магазина по факту продажи подросткам алкоголя, а также устанавливают, каким образом несовершеннолетний смог получить доступ к управлению автомобилем», — отмечается в сообщении.

    Напомним, это второй похожий случай за два дня. 10 мая в Петербурге пассажирский автобус упал в реку Мойку. По данным СК, скончались семеро. Возбуждено два уголовных дела, водитель задержан. На Поцелуевом мосту появился народный мемориал жертвам ДТП. О том, как спасали пассажиров автобуса до прибытия медиков, рассказали Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Илхом Эргашев, а также капитаны судов, оказавшихся на месте ЧП.

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