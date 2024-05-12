Подробности падения «Шкоды» с подростками в реку: они закупились спиртным и убегали от погони ГИБДД

В машине, затонувшей в реке Рощинка, действительно находились школьники. Они, по предварительным данным, были нетрезвые. Подробности трагедии в Рощино (Выборгский район Ленинградской области) рассказывает пресс-служба
Ночью 12 мая, около 20 минут первого, на Лесной
Подростки рассказали, что с ними были ещё трое школьников,
«Сотрудники полиции проводят проверку магазина по факту продажи подросткам алкоголя, а также устанавливают, каким образом несовершеннолетний смог получить доступ к управлению автомобилем», — отмечается в сообщении.
Напомним, это второй похожий случай за два дня. 10 мая в Петербурге пассажирский автобус упал в реку Мойку. По данным СК, скончались семеро. Возбуждено два уголовных дела, водитель задержан. На Поцелуевом мосту появился народный мемориал жертвам ДТП. О том, как спасали пассажиров автобуса до прибытия медиков, рассказали Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Илхом Эргашев, а также капитаны судов, оказавшихся на месте ЧП.