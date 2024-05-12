Подробности падения «Шкоды» с подростками в реку: они закупились спиртным и убегали от погони ГИБДД

В машине, затонувшей в реке Рощинка, действительно находились школьники. Они, по предварительным данным, были нетрезвые. Подробности трагедии в Рощино (Выборгский район Ленинградской области) рассказывает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.



Ночью 12 мая, около 20 минут первого, на Лесной улице, 24а наряд ДПС обратил внимание на «Шкоду Октавию»: водитель грубо нарушал ПДД, создавал угрозу для окружающих. Полицейские дали ему сигнал остановиться, но он только нажал на газ и уехал. Полицейские на служебной «Ладе» бросились в погоню. «Шкода» скрылась из вида, но маршрут был понятен. Примерно через километр полицейские остановились у моста через Рощинку и, осмотревшись, обнаружили подростков 14 и 16 лет , которые выбрались из реки на берег. Они, как выяснилось, были пассажирами «Шкоды». А машина уже утонула: водитель не справился с управлением.

