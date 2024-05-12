«Сын сказал, что пошел спать». Утопленную под Петербургом «Шкоду» школьник взял у отчима

Смертельный заезд, который завершился в реке в Рощино, школьники совершили на «Шкоде» отчима одного из подростков. Об этом «Фонтанке» сообщила мама выжившего мальчика Олеся 12 мая.



По её словам, накануне вечером сын проводил время с семьей. «В 12-м часу закончили вечерний приём пищи, посидели у камина. И сын сказал: «Я пошел спать», ну и всё», — отметила женщина, добавив, что о ДТП она узнала от позвонивших ей около двух часов ночи сотрудников полиции.

