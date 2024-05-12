«Сын сказал, что пошел спать». Утопленную под Петербургом «Шкоду» школьник взял у отчима

Смертельный заезд, который завершился в реке в Рощино, школьники совершили на «Шкоде» отчима одного из подростков. Об этом «Фонтанке» сообщила мама выжившего мальчика Олеся 12 мая.
По её словам, накануне вечером сын проводил время с семьей. «В
Она трижды приезжала к сыну в больницу. По её словам, подросток ещё находится в состоянии шока и не может осознанно отвечать на вопросы. У него вывихнуто бедро. «Я спросила: "Как ты плыл с перевернутой ногой?" — "Я не знаю". Они сейчас в таком состоянии, что их о чем-то спрашивать бесполезно», — сказала мама пострадавшего.
В ДТП погибли одноклассники её сына. По предварительной информации, машину взял у отчима один из них. Мама школьника и сам отчим дома отсутствовали, они уехали отмечать день рождения. Ещё один участник компании ушел из дома около восьми вечера.
Алкоголь школьникам купил, предположительно, кто-то из взрослых. Олеся не верит, что её сын мог быть нетрезвым. «Да, мы скатились на оценки. Но алкоголь никогда. Даже на днях рождения», — добавила она.
По данным полиции, ДТП в поселке Рощино произошло после полуночи 12 мая. Машина с пятью подростками уходила от ГИБДД и упала в реку Рощинка. Двое пассажиров 14 и