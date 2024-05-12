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    «Сын сказал, что пошел спать». Утопленную под Петербургом «Шкоду» школьник взял у отчима

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    15 комментариев
    Кадр из видео СК Ленобласти
    Кадр из видео СК Ленобласти
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    Смертельный заезд, который завершился в реке в Рощино, школьники совершили на «Шкоде» отчима одного из подростков. Об этом «Фонтанке» сообщила мама выжившего мальчика Олеся 12 мая.

    По её словам, накануне вечером сын проводил время с семьей. «В 12-м часу закончили вечерний приём пищи, посидели у камина. И сын сказал: «Я пошел спать», ну и всё», — отметила женщина, добавив, что о ДТП она узнала от позвонивших ей около двух часов ночи сотрудников полиции.

    Она трижды приезжала к сыну в больницу. По её словам, подросток ещё находится в состоянии шока и не может осознанно отвечать на вопросы. У него вывихнуто бедро. «Я спросила: "Как ты плыл с перевернутой ногой?" — "Я не знаю". Они сейчас в таком состоянии, что их о чем-то спрашивать бесполезно», — сказала мама пострадавшего.

    В ДТП погибли одноклассники её сына. По предварительной информации, машину взял у отчима один из них. Мама школьника и сам отчим дома отсутствовали, они уехали отмечать день рождения. Ещё один участник компании ушел из дома около восьми вечера.

    Алкоголь школьникам купил, предположительно, кто-то из взрослых. Олеся не верит, что её сын мог быть нетрезвым. «Да, мы скатились на оценки. Но алкоголь никогда. Даже на днях рождения», — добавила она.

    По данным полиции, ДТП в поселке Рощино произошло после полуночи 12 мая. Машина с пятью подростками уходила от ГИБДД и упала в реку Рощинка. Двое пассажиров 14 и 16 лет смогли выбраться на берег. Их с различными травмами и переохлаждением доставили в больницу. Остальные трое школьников погибли. Полиция сообщала, что компания была нетрезвой.

    Кадр из видео СК Ленобласти
    Кадр из видео СК Ленобласти

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