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    Атаки с помощью ракет «Точка-У» и БПЛА: в Липецке попало в промзону, на Волгоградском НПЗ начался пожар

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    За ночь 12 мая пресечен ряд атак с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет «Точка-У» в четырёх российских регионах, отчитывается Минобороны РФ.

    Дежурные средства ПВО уничтожили:

    • две ОТР в Белгородской области;
    • три БПЛА в Брянской области;
    • два БПЛА в Липецкой области.

    Один БПЛА удалось перехватить над территорией Волгоградской области.

    На Волгоградском НПЗ ночью после падения беспилотника начался пожар. Жертв нет, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор области Андрей Бочаров.

    Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что утром противник предпринял попытку нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка.

    «Угроза нейтрализована. Жертв нет. На месте падения БПЛА работают спецслужбы», — написал он в своем телеграм-канале и попросил горожан не публиковать фото и видео последствий подобных атак, поскольку они помогают противнику «корректировать направление и точность».

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал об уничтожении двух дронов над Брасовским и Навлинским районами. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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