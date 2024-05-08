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    Гастроэнтеролог и психолог расскажут всю правду про кишечник и связанные с ним мифы

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    Если не есть суп, будет гастрит? Печень нужно чистить? Глютен и молочку исключаем? Гастроэнтерология — богатая мифами медицинская специальность. Разбираемся, что действительно миф, а что правда, в проекте «Зануда». 12 мая. 18+

    Фото: pixabay.com
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    Лекция называется «Почему кишечник можно считать органом чувств?», а гастроэнтеролог Даниэла Пургина в чувствах понимает. Потому что она еще и клинический психолог, и когнитивно-поведенческий терапевт.

    Если говорить о «чувствах», то кишечник, как известно, способен «раздражаться». Синдромом раздраженного кишечника страдает едва ли не каждый десятый. В некоторых случаях симптомы неприятны, но проходят быстро — так, что человеку и в голову не придет пойти к врачу. Но у некоторых недуг настолько развит, что практически командует жизнью человека: сложно пойти на свидание или взяться за многообещающий амбициозный проект, если то и дело нужно в туалет.

    Гастроэнтерологи при некоторых видах синдрома раздраженного кишечника прописывают антидепрессанты. Это помогает «отремонтировать» так называемую ось «мозг — кишечник». Эта ось работает в обе стороны: мозг велит кишечнику работать определенным образом — но и кишечник передает мозгу сигналы. И ему есть что сообщить: в кишечнике обитает внушительное население, 2–3 кг микроорганизмов. Одних мы подкармливаем, когда едим сладкое. Другие скажут спасибо за квашеную капусту. Кого подкормим, те и будут сильнее, и это отразится на нашем самочувствии.

    Так чем кормить, а чем не стоит? Будешь ли здоровее, если перейдешь на безлактозную «молочку»? А на безглютеновый хлеб? Почему заболевший живот — это вряд ли «обострившийся гастрит»? Узнаем 12 мая в лектории «Бухарест». Подробности на странице проекта «Зануда» во «ВКонтакте». Начало в 20:00.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com

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