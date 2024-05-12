В Петербурге задержан топ-менеджер «Газпром ПХГ»

По делу о мошенничестве при финансировании программы «Газпром — детям» в Петербурге задержан
По данным издания, 11 мая было проведено несколько обысков, в том числе в квартире Бажанова. А самого его задержали в ночь на 11 мая на двое суток — до избрания меры пресечения. Его подозревают в особо крупном мошенничестве в бытность гендиректором компании «Газпром инвестгазификация», отмечается в публикации. Дело было возбуждено 16 октября 2023 года
Бажанов в 1997–2013 годах служил в экономической полиции Петербурга и занимался налоговыми преступлениями. В 2014 году стал заместителем гендиректора по корпоративной защите в компании «Газпром инвестгазификация», через пару лет возглавил её, а в 2018 году перешел в «Газпром ПХГ».