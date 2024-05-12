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    В Петербурге задержан топ-менеджер «Газпром ПХГ»

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    По делу о мошенничестве при финансировании программы «Газпром — детям» в Петербурге задержан 51-летний заместитель гендиректора ООО «Газпром ПХГ» (подземные хранилища газа) Алексей Бажанов. Об этом 12 мая сообщает 47news.

    По данным издания, 11 мая было проведено несколько обысков, в том числе в квартире Бажанова. А самого его задержали в ночь на 11 мая на двое суток — до избрания меры пресечения. Его подозревают в особо крупном мошенничестве в бытность гендиректором компании «Газпром инвестгазификация», отмечается в публикации. Дело было возбуждено 16 октября 2023 года ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ранее по нему арестовали помощника министра МЧС Станислава Орлова, занимавшего в прошлом пост советника в «Газпроме». 12 мая следствие, как предполагается, может выйти в суд с ходатайством об аресте Бажанова.

    Бажанов в 1997–2013 годах служил в экономической полиции Петербурга и занимался налоговыми преступлениями. В 2014 году стал заместителем гендиректора по корпоративной защите в компании «Газпром инвестгазификация», через пару лет возглавил её, а в 2018 году перешел в «Газпром ПХГ».

    Дело касается возведения физкультурно-спортивного комплекса с бассейном в Оренбургской области. Объект строился по программе «Газпром — детям». Заказчик — «Газпром инвестгазификация», генподрядчик — «Техгазмонтаж» (ТГМ) из Гатчинского района Ленобласти. Договор от 2018 года. На счет ТГМ, по данным 47news, переведено 67 млн рублей аванса. Как полагает следствие, работы выполнены на половину суммы, остальное похищено. По информации издания, это формально вмененная сумма.

    «Техгазмонтаж» год назад признан банкротом. По СПАРК, в 2018 году его оборот составлял 3,6 млрд рублей, в 2019-м — 3 млрд, в 2020-м — 2 млрд, в 2021-м — около 1 млрд. Прибыль — от 22 до 50 миллионов. Владельцем являлся бизнесмен Борис Румянцев, также привлеченный к уголовной ответственности еще раньше, чем Орлов.

    По словам собеседника в ГУ МВД, «дело не ограничится объектом под Оренбургом, к концу следствия счет пойдет на миллиарды». По информации 47news, именно показания Бориса Румянцева сначала легли в основу ареста помощника министра МЧС Орлова, а теперь и Бажанова.

    Программа «Газпром — детям» — крупнейший социальный проект газового монополиста. С 2007 года реализуется в 73 российских регионах. Построено более 1600 спортивных объектов. В том числе 120 физкультурно-оздоровительных комплексов. По примерным подсчётам, ежегодно возводилось объектов на 20 млрд рублей.

    Строительство ФОКов находилось в зоне ответственности экс-главы «Газпром межрегионгаза» Кирилла Селезнева. Ответственным по направлению капстроительства стоял заместитель гендиректора «Межрегионгаза» Анатолий Еркулов. Причем ранее Еркулов также возглавлял «Газпром инестгазификация», а после его сменил задержанный 11 мая Бажанов. На данный момент Еркулов находится в международном розыске. Как отмечал 47news, причиной конфликта интересов внутри Газпрома при реализации программы «Газпром — детям» стали проблемы на стройке «Центра художественной гимнастики» в Сочи (курировала Алина Кабаева). Заказчиком же являлась «Газпром инвестгазификация». Насколько известно 47news, после нынешней зимней эксплуатации здания центра выявилось множество недочетов. Владельцем же «Газпром инвестгазификации» является «Газпром управление активами». Курировала связку член правления Газпрома, начальник департамента по управлению имуществом Елена Михайлова. Она отвечала за управление активами всего «Газпрома», сделала стремительную карьеру и, как говорят, была одной из самых влиятельных фигур. В марте 2024-го последовала ее оглушительная отставка. Михайлову перебросили на несопоставимо меньший уровень — строительство курорта в промышленной зоне Петербурга (проект пока на бумаге). Вскоре ее вывели из правления.

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