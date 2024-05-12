В Петербурге задержан топ-менеджер «Газпром ПХГ»

По делу о мошенничестве при финансировании программы «Газпром — детям» в Петербурге задержан 51-летний заместитель гендиректора ООО «Газпром ПХГ» (подземные хранилища газа) Алексей Бажанов. Об этом 12 мая сообщает 47news.



По данным издания, 11 мая было проведено несколько обысков, в том числе в квартире Бажанова. А самого его задержали в ночь на 11 мая на двое суток — до избрания меры пресечения. Его подозревают в особо крупном мошенничестве в бытность гендиректором компании «Газпром инвестгазификация», отмечается в публикации. Дело было возбуждено 16 октября 2023 года ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ранее по нему арестовали помощника министра МЧС Станислава Орлова, занимавшего в прошлом пост советника в «Газпроме». 12 мая следствие, как предполагается, может выйти в суд с ходатайством об аресте Бажанова.

