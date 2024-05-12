Пострадавших при обрушении подъезда дома в Белгороде уже 17 человек. Видео МЧС

При обрушении подъезда жилого дома в Белгороде 12 мая пострадали, по последним данным, 17 человек. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил
Атака на жилые кварталы Белгорода, по данным Минобороны РФ, была совершена 12 мая около 11:40. Средства ПВО уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». На жилой дом упали фрагменты одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У». После прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом на Харьковской горе, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, обрушился подъезд целиком, с десятого по первый этаж. В СК подтвердили, что есть погибшие.