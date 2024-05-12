Первые погибшие: под завалами в Белгороде нашли два тела

Из-под завалов частично разрушенного дома в Белгороде достали двоих погибших. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. До этого он подчеркивал, что погибших пока нет.
«Личности устанавливаются. На месте работает Следственный комитет», — написал Гладков.
«Есть информация о том, что под завалами, возможно, остаются люди. Спасатели делают всё, чтобы спасти им жизни», — добавляет губернатор.
Сейчас на месте организуют дополнительное освещение, чтобы в тёмное время суток можно было продолжать работы. На подъездах организовано дежурство территориальной самообороны, оно будет продолжаться всю ночь. Участники теробороны прошлись по квартирам двух подъездов с одной и другой стороны дома, все люди переселены, некоторые — в пункты временного размещения.
Сигнал ракетной опасности спасатели, волонтеры и представители других служб переждали в подвале спортивного комплекса «Луч». Организован подвоз горячего чая, общепит начинает подвозить горячее питание.
В это время над Белгородским районом система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к городу. В результате отражения воздушной атаки в районе села Раково загорелась сухая трава, пожар быстро ликвидировали. Никто не пострадал.