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    Первые погибшие: под завалами в Белгороде нашли два тела

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    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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    Из-под завалов частично разрушенного дома в Белгороде достали двоих погибших. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. До этого он подчеркивал, что погибших пока нет.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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    «Личности устанавливаются. На месте работает Следственный комитет», — написал Гладков.

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    «Есть информация о том, что под завалами, возможно, остаются люди. Спасатели делают всё, чтобы спасти им жизни», — добавляет губернатор.

    Сейчас на месте организуют дополнительное освещение, чтобы в тёмное время суток можно было продолжать работы. На подъездах организовано дежурство территориальной самообороны, оно будет продолжаться всю ночь. Участники теробороны прошлись по квартирам двух подъездов с одной и другой стороны дома, все люди переселены, некоторые — в пункты временного размещения.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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    Сигнал ракетной опасности спасатели, волонтеры и представители других служб переждали в подвале спортивного комплекса «Луч». Организован подвоз горячего чая, общепит начинает подвозить горячее питание.

    В это время над Белгородским районом система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к городу. В результате отражения воздушной атаки в районе села Раково загорелась сухая трава, пожар быстро ликвидировали. Никто не пострадал.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

    Атака на жилые кварталы Белгорода была совершена 12 мая около 11:40. На жилой дом на Харьковской горе упали фрагменты одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У». После прямого попадания снаряда обрушился подъезд целиком, с десятого по первый этаж. В СК сообщили, что есть погибшие. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали 19 человек, в том числе двое детей.

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