Губернатор Гладков подключился к разбору завалов. Он пытался сдвинуть разбитую машину

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 12 мая помогает оперативным службам с разбором завалов. Глава региона подключился к группе спасателей, которые пытались сдвинуть разбитый автомобиль. Видео этого процесса публикует ТАСС.
При обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде пострадали как минимум 17 человек. Двоих детей вытащили из-под завалов.
По данным Минобороны, на жилой дом упали упали фрагменты одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У». Атака на Белгород была совершена около полудня. Следственный комитет сообщал о погибших.