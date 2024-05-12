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    Губернатор Гладков подключился к разбору завалов. Он пытался сдвинуть разбитую машину

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    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 12 мая помогает оперативным службам с разбором завалов. Глава региона подключился к группе спасателей, которые пытались сдвинуть разбитый автомобиль. Видео этого процесса публикует ТАСС.

    При обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде пострадали как минимум 17 человек. Двоих детей вытащили из-под завалов.

    По данным Минобороны, на жилой дом упали упали фрагменты одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У». Атака на Белгород была совершена около полудня. Следственный комитет сообщал о погибших.

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