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    Чернышенко: в 2026 году в вузах РФ начнут внедрять новую систему образования

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    В 2026 году начнется внедрение новой системы образования в российских вузах. Об этом 12 мая рассказал кандидат на должность замглавы правительства Дмитрий Чернышенко, сообщает РИА Новости.

    «С 2026 года планируется ее полномасштабное внедрение в более чем тысячи вузах страны», — приводит агентство слова Чернышенко.

    Он пояснил, что 180 новых образовательных программ уже разработаны. Более того, в учебном году 2022/2023 на них были приняты более 4 тысяч студентов.

    Кроме того, продолжает расти число бюджетных мест, особое внимание в этом вопросе уделяется региональным учебным заведениям. Всего в российских вузах в 2024/2025 учебном году будет 620,5 тысячи бюджетных мест. Из них в вузах новых регионов РФ — 28,5 тысячи бюджетных мест. Кандидат в вице-премьеры перечислил основные направления: инженеры, медики и кадры для системы образования.

    Для удовлетворения потребности в кадрах для реализации национальных проектов, а также обеспечения лидерства России в сфере технологий и обеспечения кадрами социальной сферы власти пересматривают структуру приема в вузы.

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