Обрушение жилого дома в Белгороде. Главное к этому часу

В восьмиэтажном жилом доме обрушились перекрытия одного из подъездов. Минобороны сообщило, что дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У». Рассказываем, что еще известно из официальных источников и сообщений в СМИ.
Согласно сообщению Минобороны РФ, в 11:40 была совершена «атака по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир». Жилой дом в городе Белгороде был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У».
Российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».
Минобороны РФ
Момент прилета в жилой дом попал на видео.
Следственный комитет квалифицировал произошедшее как террористический акт и возбудил уголовное дело. В сообщении ведомства говорится, что есть погибшие и раненые.
12 мая вследствие атаки вооружённых формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом.
Следственный комитет
МЧС России сообщило, что из-под завалов спасли 16 человек. При повторном обрушении три спасателя получили травмы. Поисково-спасательные работы ведутся с перерывами на «минуты тишины». Также операцию приходится прерывать из-за ракетной опасности, она объявлялась уже трижды с момента обрушения.
Губернатор региона Вячеслав Гладков принимает личное участие в разборе завалов. Он сообщил, что пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей.
«В городе подняты по тревоге участники территориальной самообороны, хозяйствующие субъекты, тяжелая техника, экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Сотрудниками управляющих компаний проводится поквартирный обход, также идет эвакуация людей в пункты временного размещения», — говорится в тг-канале главы региона.