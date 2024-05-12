Реклама

    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, зап

    766мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    Обрушение жилого дома в Белгороде. Главное к этому часу

    7216
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    В восьмиэтажном жилом доме обрушились перекрытия одного из подъездов. Минобороны сообщило, что дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У». Рассказываем, что еще известно из официальных источников и сообщений в СМИ.

    телеграм-канал губернатора Белгородской области

    Согласно сообщению Минобороны РФ, в 11:40 была совершена «атака по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир». Жилой дом в городе Белгороде был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У».

    Российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».
    Минобороны РФ

    Момент прилета в жилой дом попал на видео.

    телеграм-канал губернатора Белгородской области

    Следственный комитет квалифицировал произошедшее как террористический акт и возбудил уголовное дело. В сообщении ведомства говорится, что есть погибшие и раненые.

    12 мая вследствие атаки вооружённых формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом.
    Следственный комитет

    МЧС России сообщило, что из-под завалов спасли 16 человек. При повторном обрушении три спасателя получили травмы. Поисково-спасательные работы ведутся с перерывами на «минуты тишины». Также операцию приходится прерывать из-за ракетной опасности, она объявлялась уже трижды с момента обрушения.

    Губернатор региона Вячеслав Гладков принимает личное участие в разборе завалов. Он сообщил, что пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей.

    «В городе подняты по тревоге участники территориальной самообороны, хозяйствующие субъекты, тяжелая техника, экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Сотрудниками управляющих компаний проводится поквартирный обход, также идет эвакуация людей в пункты временного размещения», — говорится в тг-канале главы региона.

    Фото: телеграм-канал губернатора Белгородской области

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    Обстрел БелгородаТеракт
    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close