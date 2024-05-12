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    При повторном обрушении в Белгороде пострадали три спасателя

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    Кадр из видео МЧС
    Кадр из видео МЧС
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    Три спасателя получили травмы в Белгороде 12 мая в результате повторного обрушения многоэтажки, сообщает МЧС. Число пострадавших выросло до 20 человек. Из-под завалов достали 16 человек.

    В МЧС подтвердили приведение в готовность для вылета в Белгород отрядов «Центроспас» и «Лидер», глава ведомства Александр Куренков получает оперативные доклады с места.

    По данным Минобороны, атака на жилые кварталы Белгорода была совершена около 11:40. Отражая её, средства ПВО уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». На жилой дом упали фрагменты одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У». По словам губернатора Вячеслава Гладкова, после прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом на Харьковской горе обрушился подъезд целиком, с десятого по первый этаж. В СК подтвердили, что есть погибшие. Возбуждено уголовное дело о теракте.

    Кадр из видео МЧС
    Кадр из видео МЧС

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