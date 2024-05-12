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    Момент прилёта в многоэтажку в Белгороде попал на видео. Из-под завалов достали ребёнка

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    Девять человек пострадали при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде 12 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Проводится эвакуация жителей.

    По данным ТАСС, из-под завалов извлекли ребёнка.

    RT публикует видео момента прилёта и пишет, что, по данным СМИ, погибли пять человек.

    Напомним, ЧП случилось на Харьковской горе. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, было прямое попадание снаряда в многоквартирный жилой дом, обрушился подъезд целиком, с десятого по первый этаж.

    Вечером 11 мая в Белгороде во время обстрела погибла женщина, ранения получили 28 взрослых и один ребенок.

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