Момент прилёта в многоэтажку в Белгороде попал на видео. Из-под завалов достали ребёнка

Девять человек пострадали при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде 12 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Проводится эвакуация жителей.

RT публикует видео момента прилёта и пишет, что, по данным СМИ, погибли пять человек.

Напомним, ЧП случилось на Харьковской горе. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, было прямое попадание снаряда в многоквартирный жилой дом, обрушился подъезд целиком, с десятого по первый этаж.



Вечером 11 мая в Белгороде во время обстрела погибла женщина, ранения получили 28 взрослых и один ребенок.

