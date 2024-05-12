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    Элитное ДТП на Петроградской. Красный Ferrari разбил припаркованные автомобили

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    Итальянский автомобиль класса люкс устроил переполох на Петроградской стороне. Пострадают только кошельки автовладельцев.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Об аварии у дома 9/21 на Малой Монетной улице сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 12 мая. По словам очевидцев, красный «Феррари» вылетел «на встречку» и врезался в припаркованные автомобили «Мерседес» и БМВ. У «итальянца» от удара отлетел бампер.

    В аварии, по данным «Фонтанки», никто не пострадал.

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