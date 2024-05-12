Элитное ДТП на Петроградской. Красный Ferrari разбил припаркованные автомобили

Итальянский автомобиль класса люкс устроил переполох на Петроградской стороне. Пострадают только кошельки автовладельцев.
Об аварии у
В аварии, по данным «Фонтанки», никто не пострадал.
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Итальянский автомобиль класса люкс устроил переполох на Петроградской стороне. Пострадают только кошельки автовладельцев.
Об аварии у
В аварии, по данным «Фонтанки», никто не пострадал.
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