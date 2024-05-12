Мошенники убедили петербурженку продать квартиру. Она потеряла больше 20 миллионов рублей

Пенсионерка лишилась квартиры в Петербурге после разговоров с мошенниками. Всего пожилая женщина потеряла более 20 миллионов рублей.
О расследовании уголовного дела по факту мошенничества сообщает пресс-служба
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Пенсионерка лишилась квартиры в Петербурге после разговоров с мошенниками. Всего пожилая женщина потеряла более 20 миллионов рублей.
О расследовании уголовного дела по факту мошенничества сообщает пресс-служба
Общий ущерб составил
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