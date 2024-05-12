Мошенники убедили петербурженку продать квартиру. Она потеряла больше 20 миллионов рублей

Пенсионерка лишилась квартиры в Петербурге после разговоров с мошенниками. Всего пожилая женщина потеряла более 20 миллионов рублей.



О расследовании уголовного дела по факту мошенничества сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 12 мая. По версии следствия, потерпевшая 72-летняя пенсионерка с 3 февраля по 10 мая регулярно вела телефонные разговоры с неизвестными. Чтобы обеспечить сохранность накоплений, ей предложили перевести деньги на безопасный счет, а потом и вовсе убедили продать квартиру. Вырученные от сделки деньги мошенники забрали себе.

