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    Мошенники убедили петербурженку продать квартиру. Она потеряла больше 20 миллионов рублей

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    Пенсионерка лишилась квартиры в Петербурге после разговоров с мошенниками. Всего пожилая женщина потеряла более 20 миллионов рублей.

    О расследовании уголовного дела по факту мошенничества сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 12 мая. По версии следствия, потерпевшая 72-летняя пенсионерка с 3 февраля по 10 мая регулярно вела телефонные разговоры с неизвестными. Чтобы обеспечить сохранность накоплений, ей предложили перевести деньги на безопасный счет, а потом и вовсе убедили продать квартиру. Вырученные от сделки деньги мошенники забрали себе.

    Общий ущерб составил 20 382 850 рублей.

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