«Родители не злые, они не умеют по-другому». Как собаки помогают школьникам полюбить чтение

Фото: предоставлено БОО «Собаки для жизни» Поделиться Поделиться





В петербургских библиотеках проходят бесплатные занятия для младших школьников по чтению. Уроки направлены не на обучение как таковое, а на работу с мотивацией. Ведь ребенок может уметь читать, но не хочет или читает так, что совершенно не понимает содержания. Главным педагогом выступает специально обученная собака. Животное, в отличие от человека, не умеет осуждать и критиковать, но зато прекрасно составляет компанию.



У Елены два лабрадора Джей и Геральд. Джею летом исполнится 12 лет и он уже вышел на заслуженный отдых, а раньше помогал людям в рамках канистерапии. Сейчас его заменяет двоюродный внук Геральд.



Канистерапия — это вид реабилитации для детей и взрослых, в котором задействованы собаки-ассистенты. В Петербурге им занимается благотворительная организация «Собаки для жизни». Елена, как и многие сотрудники, пришла туда со своим питомцем сначала волонтером, а потом окончила обучение и стала работать в штате.



Сотрудники благотворительной организации создали студию «КниГАВ», где собаки помогают школьникам младшего возраста полюбить чтение. Перед тем как попасть в проект, хвостатые кандидаты проходят тест и обучение. Собаке должно нравиться находиться в обществе, а не только с хозяином. Также у неё не должно быть агрессии. Лабрадоры Джей и Геральд под эти требования подошли.

Геральд и Джей Фото: предоставлено Еленой Северовой Поделиться Поделиться





«Участие в нашем проекте — это всегда обильное общение с людьми, оно подходит не всем собакам, не нужно заставлять животное. Для нас очень важно, чтобы собаке это занятие было в радость, — рассказывает психолог благотворительной организации Елена. — У собак есть свой язык общения. Она уходит, отворачивается, облизывается, подает какие-то знаки, что не надо меня трогать. Или она не тянется вообще к людям. Некоторых собачек мы не брали по этой причине, хотя они классные, подходящие, но самим собакам это не нужно».



Сейчас в проекте работают 10 собак, они же задействованы и в канистерапии. Больше всего лабрадоров, но также есть представители других пород: брабансон, грифон, питбуль, бультерьер, метисы. Питбулю Мирре приходится развеивать миф о том, что представители её породы относятся к так называемым бойцовским собакам и могут быть недружелюбны к людям. Однажды Мирру неожиданно укусила девочка, собака просто отошла в сторону.



«Это очень человекоориентированные собаки. У них может быть настороженное отношение к другим собакам, а с людьми у них всё прекрасно, — говорит Елена. — С Миррой был показательный случай. Дети тяжелые, они лежали и нужно было, чтобы собачка была рядом. Они такие пушистенькие, тепленькие, чтобы мышцы расслаблялись у детей. Мирра — очень любвеобильная и она от большой любви лизнула мальчика, а мальчик не ожидал, и у него челюсть захлопнулась, он укусил собаку за язык. Какая у Мирры реакция? Она отошла. То есть основная реакция наших собак, когда им некомфортно, они просто уходят».

Питбуль Мирра Фото: предоставлено БОО «Собаки для жизни» Поделиться Поделиться





Проект «КниГАВ» работает на площадках десяти библиотек в Выборгском, Приморском, Красносельском, Кировском, Петроградском районах. Собаки принадлежат сотрудникам благотворительной организации. Занятия ведут специалисты с психологическим или педагогическим образованием. Проект финансируется за счет фонда президентских грантов. Записаться на занятие можно, заполнив анкету.



«Сейчас идёт тенденция к обучению раннему чтению, часто это пожелание родителей. Они учат ребенка читать, но не всегда это происходит правильно. Ребенок может учиться читать, запоминая исключительно то, что он видит, а понятийной стороне чтения уделяется очень мало времени, — рассказывает президент БОО «Собаки для жизни» Яна Задорожная. — В итоге приходит ребёнок, который прекрасно читает, у него скорость чтения хорошая, но он ничего не понимает. Иногда даже бывает на уровне словосочетаний, он быстро прочитал два слова, а визуальной составляющей, о чем он прочитал, у него не фиксируется».



Занятия проходят в игровой форме, где с ребёнком взаимодействует не столько педагог, сколько собака. А взрослый дает невидимые для ребёнка команды животному.

Фото: предоставлено БОО «Собаки для жизни» Фото: предоставлено БОО «Собаки для жизни» Фото: предоставлено БОО «Собаки для жизни» Поделиться Поделиться





«Собака во время чтения подталкивает ребёнка носом или трогает лапой. Ребёнок же не знает собачьего языка, и он вынужден обращаться к переводчику — педагогу. Педагог объясняет, что слишком быстро или слишком медленно. Получается, что критика идет опосредованно через собаку. Уровень негатива снижается. Ребёнок готов сделать для собаки всё что угодно, потому что она не учитель, а друг, — отмечает Яна Задорожная. — Собака может быть и соперником, и учителем, и компаньоном. Собакой можно управлять. Это же вообще великое дело для ребенка. Потому что он, находясь в вечной позиции подчинения, ни за что не отвечает. Его мнение редко спрашивают. А тут собакой можно управлять, команды ей давать. И она-то будет слушаться. Вот ты почитал собачке, она тебе благодарна и захочет выполнить твои команды. Давай попробуем».



Курс состоит из восьми занятий. По словам Задорожной, 80% детей после него справляются с трудностями в чтении и приступают к этому процессу без скандалов. Однако курс не может кардинально изменить ситуацию и превратить школьника в книжного червя. Важная роль отводится родителям, и результат виден лучше, когда взрослые готовы проводить время вместе с ребёнком и книжкой, внимательно слушать, не отвлекаясь на гаджеты.

Для обучения родителей в проекте начали проводить специальные тренинги. На них взрослых учат педагогическим приемам, как заинтересовать ребёнка чтением, а не просто заставлять. Также на занятиях мамы с папами меняются местами с детьми и могут себя почувствовать в роли объекта критики.



«Родители не то чтобы такие злые, они хотят добра своему ребенку. Они просто не знают, что можно по-другому, — отмечает психолог Елена. — Когда они на тренинге вместе с ребенком и видят, что у нас ребёнок читает и читает нормально, то они такие: "А, то есть можно вот так вот". И берут это на вооружение, тогда что-то меняется. А так-то, конечно, если ребёнок ходит к нам один раз в неделю, глобально мы ничего и не поменяем. Потому что ребёнок всё равно возвращается в свою среду, в школу, к родителям. Но если родитель будет прислушиваться к рекомендациям, к обратной связи, которую мы постоянно даем, то очень классные будут результаты. Мы много раз это наблюдали».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

