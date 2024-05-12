«Шкода», в которой утонули подростки в Рощино, — на фото с разных ракурсов

Петербургская полиция в своём телеграм-канале показывает фотографии белой «Шкоды», которую спасатели достали из воды после трагедии ночью 12 мая. Машина при падении и извлечении получила сильные повреждения. За ней приехал эвакуатор.
«Сотрудники полиции проводят проверку магазина по факту продажи подросткам алкоголя, а также устанавливают каким образом несовершеннолетний смог получить доступ к управлению автомобилем», — говорится в сообщении ГУ МВД.
Белая «Шкода Октавия» съехала в реку Рощинка в поселке Рощино 12 мая около 00:12. Предположительно, школьники были пьяными: закупились в магазине спиртным, отправились кататься, попались на глаза сотрудникам ДПС и уехали. Полицейские отправились их искать и нашли двух выплывших парней в месте падения машины в реку. Всего в машине находилось пятеро школьников, трое погибли. Дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). «Фонтанка» поговорила с мамой одного из выживших мальчиков.