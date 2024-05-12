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    «Шкода», в которой утонули подростки в Рощино, — на фото с разных ракурсов

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    Петербургская полиция в своём телеграм-канале показывает фотографии белой «Шкоды», которую спасатели достали из воды после трагедии ночью 12 мая. Машина при падении и извлечении получила сильные повреждения. За ней приехал эвакуатор.

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    «Сотрудники полиции проводят проверку магазина по факту продажи подросткам алкоголя, а также устанавливают каким образом несовершеннолетний смог получить доступ к управлению автомобилем», — говорится в сообщении ГУ МВД.

    Белая «Шкода Октавия» съехала в реку Рощинка в поселке Рощино 12 мая около 00:12. Предположительно, школьники были пьяными: закупились в магазине спиртным, отправились кататься, попались на глаза сотрудникам ДПС и уехали. Полицейские отправились их искать и нашли двух выплывших парней в месте падения машины в реку. Всего в машине находилось пятеро школьников, трое погибли. Дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). «Фонтанка» поговорила с мамой одного из выживших мальчиков.

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