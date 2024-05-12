До мужчины под завалами в Белгороде добрались спасатели и передали ему кислород

Спасатели смогли добраться до мужчины, который остаётся найденным под завалами дома в Белгороде. С ним установили связь и передали ему кислород. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Мужчина находится примерно на уровне первого этажа.

По данным МЧС, из-под завалов спасли 12 человек. СМИ сообщали, что найдена живая женщина. Спасатели регулярно объявляют минуту тишины на месте работ.

По данным медиков, у пострадавших диагностировали переломы.

Атака на жилые кварталы Белгорода была совершена 12 мая около 11:40. На жилой дом на Харьковской горе упали фрагменты одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У». После прямого попадания снаряда обрушился подъезд целиком, с десятого по первый этаж. В СК сообщили, что есть погибшие. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, погибшие не найдены, пострадали 19 человек, в том числе двое детей.