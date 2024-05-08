Историк архитектуры проведет по Васильевскому острову: от Нового Петербурга к Новому Ленинграду

Новый Петербург не состоялся, а Новый Ленинград состоялся и уже давно перестал быть новым. Прогуляемся от дома на проспекте КИМа (где до воды было рукой подать) до дома Бузыкина из «Осеннего марафона», слушая удивительные подробности. Идем 12 мая. 12+

«Ни одно другое начинание не было для меня столь заманчивым… Создать город, воздвигнуть за несколько лет дороги, кишащие народом, залитые светом, соорудить десятки современных зданий, одним словом — создать жизнь там, где было безмолвие». Так писал итальянский богач и меценат Рикардо Гуалино, и мечтал он создать город не в родной Италии, а в России. И в месте, где вообще-то существовал не просто город, а столица. Правда, в том конкретном месте, как выражается Гуалино, было «безмолвие». На острове Голодай (который сейчас остров Декабристов), на купленном в 1911 году огромном участке земли.

Проектировали ведущие специалисты в области архитектуры: Иван Фомин и русско-шведский архитектор Фёдор Лидваль — уроженец Петербурга. Задумывались широкие улицы, сады, на проект набережной вдохновила набережная Манхэттена. Лидваль проектировал дома для рабочих. Даже после начала Первой мировой войны проектирование продолжалось. Но вот революции проект «Новый Петербург» не пережил. Однако следы прежней затеи видны до сих пор. Узнаем подробности с историком архитектуры ХХ века, редактором сайта «Домофото» Дмитрием Гусаровым.

Дмитрий расскажет об особенностях «строчного» жилмассива 1930-х годов, об обитателях жилищно-строительных кооперативных хрущёвок. Взглянем на серию домов, разработанную специально для Васильевского острова, и догуляем до «экспериментального» по тем временам здания, где жил герой Олега Басилашвили из фильма «Осенний марафон».



Идем на экскурсию «В.О. От Нового Петербурга до Нового Ленинграда» 12 мая, подробности на сайте ДК Лурье. Начало в 16:00.



Александра Шеромова

