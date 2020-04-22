Город докупил почти 6% «Теплосети Санкт-Петербурга» за 3 млрд рублей

Информацию о подписании договора «Фонтанке» 22 апреля подтвердили в КИО. Предыдущий этап, так называемый договор об участии, был подписан еще в феврале , третьей стороной был комитет по энергетике. В том документе обговаривалось обязательство провести сделку и инвестиции в 3 млрд из бюджета. Совокупная доля города после передачи акций составит 34,4186%. До сделки распределение было следующим: ПАО «ТГК-1» — 71,5734%, ГУП «ТЭК СПб» — 23,8582 %, комитет имущественных отношений — 4,5684 %.

3 млрд пойдут в качестве инвестиций в модернизацию наиболее изношенных трубопроводов. В частности, продолжится реализация проектов, начатых в 2019 году, по реконструкции тепломагистрали «Пороховская» в Невском районе, Рыбацкой тепловой магистрали и распределительной сети «Турку» во Фрунзенском районе, распределительной сети «Замшина» и Полюстровской тепломагистрали в Калининском районе.

Всего в 2020–2023 годах городские власти намерены выделить 14,5 млрд рублей на реконструкцию сетей компании. 3 млрд перечислят уже в 2020 году, в 2021-м — 3,5 млрд рублей, в 2022-м — 4 млрд рублей, в 2023-м — 4 млрд рублей. Это, по мнению чиновников, позволит получить контроль над «Теплосетью», а реализация мероприятий снизит повреждаемость сетей на 5% — с 2,14 дефекта на 1 км до 1,9%.