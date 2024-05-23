Замглавы подмосковного УФСИН арестовали на два месяца по делу о взятке

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении замначальника УФСИН Московской области Владимира Талаева. Его отправили в СИЗО до 20 июля, сообщает пресс-служба столичных судов в четверг, 23 мая.

Талаева обвиняют в получении взятки в крупном размере ( пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ ). По версии следствия, по предварительной договоренности с другими фигурантами Талаев получил деньги от посредника, действующего в интересах ООО «РЗН ФУД» . Иные подробности уголовного дела пока неизвестны.

Согласно данным из открытых источников, ООО «РЗН ФУД» зарегистрировано в Рязанской области и занимается торговлей. За 2023 год выручка компании превысила 170 миллионов рублей.



По данным «Ъ», во ФСИН Владимир Талаев отвечал за финансово-экономический отдел, а также занимался вопросами капитального строительства и ремонта.