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    Замглавы подмосковного УФСИН арестовали на два месяца по делу о взятке

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    Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении замначальника УФСИН Московской области Владимира Талаева. Его отправили в СИЗО до 20 июля, сообщает пресс-служба столичных судов в четверг, 23 мая.

    Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
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    Талаева обвиняют в получении взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, по предварительной договоренности с другими фигурантами Талаев получил деньги от посредника, действующего в интересах ООО «РЗН ФУД». Иные подробности уголовного дела пока неизвестны.

    Согласно данным из открытых источников, ООО «РЗН ФУД» зарегистрировано в Рязанской области и занимается торговлей. За 2023 год выручка компании превысила 170 миллионов рублей.

    По данным «Ъ», во ФСИН Владимир Талаев отвечал за финансово-экономический отдел, а также занимался вопросами капитального строительства и ремонта.

    Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

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