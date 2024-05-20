Стала известна причина крушения вертолета президента Ирана — СМИ

Причиной крушения вертолета, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси, могла стать техническая неисправность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское информагентство IRNA в понедельник, 20 мая. Агентство не уточняет характер проблем с вертолетом.



Ранее глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу не исключил, что у вертолета была отключена система подачи сигналов о полете, об этом также сообщало ТАСС. До этого в администрации президента США отклонили версию, выдвинутую бывшим министром иностранных дел Ирана, о том, что из-за американских санкций в Иране ощущается нехватка запчастей для вертолетов.

