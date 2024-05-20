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    Стала известна причина крушения вертолета президента Ирана — СМИ

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    Причиной крушения вертолета, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси, могла стать техническая неисправность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское информагентство IRNA в понедельник, 20 мая. Агентство не уточняет характер проблем с вертолетом.

    Ранее глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу не исключил, что у вертолета была отключена система подачи сигналов о полете, об этом также сообщало ТАСС. До этого в администрации президента США отклонили версию, выдвинутую бывшим министром иностранных дел Ирана, о том, что из-за американских санкций в Иране ощущается нехватка запчастей для вертолетов.

    Авария с вертолетом президента Ирана произошла недалеко от границы с Азербайджаном накануне. Местность — крутой и поросший деревьями склон. Кроме того, в районе были сложные погодные условия. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиан и аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем.

    Подробности трагедии, а также информацию о поисках читайте в нашем материале. «Фонтанка» также поговорила с иранистом Никитой Смагиным о последствиях трагедии.

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