Иран остался без президента. Что известно о крушении вертолета, в котором погиб Эбрахим Раиси

Вертолет, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, разбился в воскресенье неподалеку от границы с Азербайджаном. Утром 20 мая Красный Полумесяц Ирана сообщил, что поисково-спасательные отряды нашли вертолет президента. Все пассажиры и экипаж погибли. «Фонтанка» рассказывает, что известно об этой авиакатастрофе.

Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





Крушение Утром 19 мая президент Ирана встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Они открыли плотину Гыз-Каласы, расположенную на приграничной реке Аракс. Иранские СМИ публиковали последние кадры с Раиси — он облетал район только что построенной новой плотины на том самом вертолете, который разбился спустя несколько часов.

Днем 19 мая иранская пресса сообщала о том, что американский вертолет Bell 212 совершил жесткую посадку в районе деревни Узи в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту находилось высшее руководство Ирана в лице президента, министра иностранных дел и других чиновников. Кортеж состоял из трех вертолетов, еще два благополучно добрались до пункта назначения — на их борту были министр энергетики Али Акбар Мехрабиан и министр дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш.

Поиски Поисковая операция продолжалась около 10 часов, усложнял ситуацию сильный туман в районе места крушения. По словам ведущего специалиста центра «ФОБОС» Евгения Тишковца, в зоне падения вертолета президента наблюдалась «термическая депрессия» — облака опустились до земли, закрыв собой сопки и перевалы, местами шли ливни и грозы. В облаках могли быть «болтанка, электризация», а на высоте 3,5 километра и более — обледенение. Спустя несколько часов после крушения спасательные службы все же достигли места происшествия. К работе подключились экстренные службы, силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), отряды народного ополчения «Басидж», местные жители.

Россия выразила готовность помочь с поисками: президент Владимир Путин распорядился направить 50 спасателей и 2 борта МЧС. Первый самолет вылетел рано утром 20 мая, спустя несколько часов в Иран отправился второй спецборт. Позже стало известно, что самолеты Ил-76 МЧС России со спасателями на борту возвращаются в Россию.

Произошло это после того, как глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сначала сообщил, что отряды нашли вертолет, а затем объявил, что все пассажиры и экипаж вертолета погибли.

Появилась фотография с места авиакатастрофы.

На опубликованных в Сети кадрах виден след от удара воздушного судна о склон горы, обломки передней части вертолета и его хвост в лесном массиве.

Соответствующие службы начали процесс опознания тел погибших, которых, по данным Tasnim, не менее восьми. Тела направили в Тебриз. На этом поисковая операция прекратилась.

Что происходит в Иране Вечером 19 мая правительство Ирана провело экстренное заседание под руководством вице-президента Мохаммада Мохбера, в ходе которого обсуждалась поисковая операция. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури вместе с членами кабмина направился в Тебриз — административный центр провинции Восточный Азербайджан. В районе поисково-спасательной операции работали министр здравоохранения Бахрам Эйнолахи, командующий КСИР Хосейн Салами. В Тегеране жители вышли на улицу в знак поддержки президента. Как сообщил телеканал IRIB, обязанности президента Ирана будет исполнять первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. Глава парламента, судебной власти и первый вице-президент должны организовать выборы нового президента не позднее чем через 50 дней.

Церемония похорон Раиси и сопровождавших его лиц пройдет 21 мая в Тебризе, передает агентство Mehr. В стране объявлен пятидневный траур. Как отреагировали другие государства Выразили готовность предоставить необходимую помощь Ирак, Турция, Азербайджан, Армения, Саудовская Аравия, ОАЭ, Сирия, Катар, Оман, Китай, Туркмения, Таджикистан, Россия. С тревогой следили за развитием ситуации власти Египта, Сербии, Мексики, Венесуэлы, Ливана. Евросоюз сообщил, что использует свою спутниковую систему для содействия в поисках вертолета.

Свои соболезнования в связи с гибелью выразили главы Индии, Армении, России, Азербайджана, власти Белоруссии, Таиланда, Китая, Египта и Евросовета. Премьер Пакистана объявил о трауре в связи с гибелью Раиси.