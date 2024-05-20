Путин распорядился отправить два самолёта и 50 спасателей на поиски вертолёта президента Ирана Раиси

Россия направит в Иран два самолёта, вертолёт, а также 50 спасателей для помощи в поисках совершившего жёсткую посадку вертолёта президента исламской республики Эбрахима Раиси. О распоряжении президента России Владимира Путина сообщил помощник главы государства Игорь Левитин во время телефонного разговора с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, передает 20 мая ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

Авария с вертолётом президента Ирана произошла недалеко от города Верзеган недалеко от границы с Азербайджаном. Местность имеет крутой и засаженный деревьями склон, кроме того, в районе посадки вертолета сильный туман и дождь.