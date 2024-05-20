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    Путин распорядился отправить два самолёта и 50 спасателей на поиски вертолёта президента Ирана Раиси

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    Россия направит в Иран два самолёта, вертолёт, а также 50 спасателей для помощи в поисках совершившего жёсткую посадку вертолёта президента исламской республики Эбрахима Раиси. О распоряжении президента России Владимира Путина сообщил помощник главы государства Игорь Левитин во время телефонного разговора с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, передает 20 мая ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Авария с вертолётом президента Ирана произошла недалеко от города Верзеган недалеко от границы с Азербайджаном. Местность имеет крутой и засаженный деревьями склон, кроме того, в районе посадки вертолета сильный туман и дождь.

    На борту также были министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиан и аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем.

    До аварии Эбрахим Раиси провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс.

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