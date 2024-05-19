В Иране разбился вертолёт с президентом страны Эбрахимом Раиси

В Иране произошла авария с вертолётом, на борту которого был президент страны Эбрахим Раиси. ЧП произошло 19 мая на северо-западе страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Жесткая посадка произошла у города Верзеган недалеко от границы с Азербайджаном, на борту также был глава МИД Исламской республики, уточняет ТАСС.