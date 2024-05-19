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    В Иране разбился вертолёт с президентом страны Эбрахимом Раиси

    20220
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    В Иране произошла авария с вертолётом, на борту которого был президент страны Эбрахим Раиси. ЧП произошло 19 мая на северо-западе страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

    Жесткая посадка произошла у города Верзеган недалеко от границы с Азербайджаном, на борту также был глава МИД Исламской республики, уточняет ТАСС.

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    О состоянии президента Раиси пока не сообщается, к месту пытаются добраться спасатели, военные и силы полиции.

    До аварии Эбрахим Раиси провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс.

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