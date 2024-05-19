Иранские СМИ показали сегодняшние кадры президента Раиси на вертолёте. Через несколько часов произойдёт авария

Фотографию президента Ирана Эбрахима Раиси, выходящего из вертолёта, показало агентство Tasnim 19 мая. Через несколько часов машина совершит жёсткую посадку у города Верзеган недалеко от границы с Азербайджаном. До аварии Эбрахим Раиси провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс.
О состоянии президента Раиси пока не официальной информации нет, к месту пытаются добраться спасатели, военные и силы полиции. В регионе плохая погода и туман. Агентство Mehr сообщает, что кортеж президента Ирана находится на пути в город Тебриз.
Есть вероятность, что инцидент обошёлся без жертв, поскольку люди из окружения президента Раиси уже вышли на связь с командным центром.