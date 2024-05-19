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    Иранские СМИ показали сегодняшние кадры президента Раиси на вертолёте. Через несколько часов произойдёт авария

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    Фотографию президента Ирана Эбрахима Раиси, выходящего из вертолёта, показало агентство Tasnim 19 мая. Через несколько часов машина совершит жёсткую посадку у города Верзеган недалеко от границы с Азербайджаном. До аварии Эбрахим Раиси провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс.

    Фото: Tasnim
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    О состоянии президента Раиси пока не официальной информации нет, к месту пытаются добраться спасатели, военные и силы полиции. В регионе плохая погода и туман. Агентство Mehr сообщает, что кортеж президента Ирана находится на пути в город Тебриз.

    Есть вероятность, что инцидент обошёлся без жертв, поскольку люди из окружения президента Раиси уже вышли на связь с командным центром.

    Фото: Tasnim

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