Есть вероятность, что обошлось без жертв. Люди из окружения президента Ирана вышли на связь после жесткой посадки вертолёта

В составе президентской колонны в Иране было три вертолёта. Два из них, на борту которых находились министры и официальные лица, благополучно приземлились, сообщает 19 мая агентство Tasnim.



Люди из окружения президента Эбрахима Раиси вышли на связь с командным центром, поэтому есть надежда, что жесткая посадка вертолёта иранского лидера обошлась без жертв, добавляет агентство.



Жесткая посадка произошла у города Верзеган недалеко от границы с Азербайджаном. О состоянии президента Раиси пока не сообщается, к месту пытаются добраться спасатели, военные и силы полиции.

