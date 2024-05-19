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    Есть вероятность, что обошлось без жертв. Люди из окружения президента Ирана вышли на связь после жесткой посадки вертолёта

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    В составе президентской колонны в Иране было три вертолёта. Два из них, на борту которых находились министры и официальные лица, благополучно приземлились, сообщает 19 мая агентство Tasnim.

    Люди из окружения президента Эбрахима Раиси вышли на связь с командным центром, поэтому есть надежда, что жесткая посадка вертолёта иранского лидера обошлась без жертв, добавляет агентство.

    Жесткая посадка произошла у города Верзеган недалеко от границы с Азербайджаном. О состоянии президента Раиси пока не сообщается, к месту пытаются добраться спасатели, военные и силы полиции.

    До аварии Эбрахим Раиси провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс.

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